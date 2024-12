Il migliore gelato soft? Nella tua gelateria!

Come dovrebbe essere il gelato soft perfetto? Leggero, delicato e soffice. Dal gusto delizioso e dalla forma tonda, leggermente arricciata. Opaco, morbido e cremoso. Come fare il gelato soft per farlo diventare perfetto? La risposta è una sola: scegliere il preparato giusto per il gelato soft.

Soluzioni pronte per gastronomia

Gestisci una gelateria, un bar o un ristorante e vuoi ampliare la tua offerta con i dessert a base di gelato? Scegli le soluzioni già pronte. Il gelato da un distributore automatico è diffuso, facile da preparare e può essere servito da chiunque. Basta solo un distributore per il gelato e il preparato giusto per preparare il gelato soft.

Il gelato soft da un distributore

La preparazione del gelato soft servito da un distributore automatico è molto semplice. La polvere per il gelato viene mescolata con l’acqua in modo da creare una massa liscia e uniforme. La base preparata in questo modo deve essere versata nel distributore e raffreddata. Tutto il processo di preparazione non dura più di un quarto d’ora. Dopo tutto questo puoi servire un gelato delizioso e soffice.

Gelato soft in polvere: quale scegliere?

Che cosa bisogna considerare quando si sceglie il preparato giusto per fare il gelato soft? Innanzitutto la composizione! Più semplice è la composizione, maggiore è la possibilità che il prodotto offerto piaccia ai clienti della nostra gelateria. Preparato pronto arricchito di additivi di alta qualità? È possibile! Queste soluzioni vengono utilizzate, ad esempio, dal marchio Lykke. Fra gli ingredienti del gelato al cioccolato si trova il rinomato cacao olandese Van Houten.

I gusti più diffusi del gelato soft

Per far diventare il tuo gelato popolare, non è necessario offrire un’ampia scelta di gusti. Bastano i gusti classici: panna e cioccolato e frutta: fragola o mirtillo. Questi sono i gusti scelti più spesso e più volentieri, sia dagli adulti che dai bambini.

Gelato da un distributore automatico con l’aspetto attraente

Il gelato Lykke di cui sopra incanta non solo con il gusto e la composizione semplice, ma anche con l’aspetto. Grazie al veloce scioglimento della polvere per il gelato nell'acqua si forma una massa perfettamente liscia che rende il gelato cremoso e soffice. Il gelato si congela rapidamente, ha una struttura opaca ed è resistente allo scioglimento per molto tempo.

Gelato dal distrubutore che genera il profitto

Il gelato al distributore automatico può diventare business redditizio? Certamente! Soprattutto se scegliamo un preparato per gelato di alta qualità. Il prezzo del gelato varia tra 4 e 8 zloty, mentre il costo di produzione è di soli 50 groszy circa.

Gelato soft e twist ice cream?

Il da un distributore automatico non è solo gelato soft. I twist ice cream continuano ad essere diffusi. Questi twist ice cream, alti e fortemente congelati hanno i loro fedeli fans e il loro numero è in costante aumento. Per offrire ai clienti della tua gelateria un'ampia scelta di gelati, offrigli anche il gelato twsit ice cream. Puoi prepararli utilizzando anche i preparati per il gelato Lykke.

Gelato soft in polvere e supporto marketing professionale

Quando si sceglie la polvere per il gelato, occorre notare se il produttore offre anche supporto marketing fornendo foto di gelato, poster, volantini, menù. Con questi materiali pubblicitari potrai facilmente promuovere la tua gelateria e raggiungerai i nuovi clienti. Il produttore di gelato in polvere Lykke offre questo tipo di supporto: puoi utilizzare con successo i materiali ricevuti sia nel tuo locale che sui social media.