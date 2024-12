Alba, il centrodestra all'attacco: "Tagliato di 15.000 euro il contributo annuo a favore dei Borghi cittadini"

A seguito degli stanziamenti predisposti dal Consiglio comunale nella seduta di fine novembre sono stati erogati alcuni contributi straordinari da parte della Giunta a favore delle associazioni cittadine.

Già durante la seduta dell’assemblea cittadina il Consigliere comunale Emanuele Bolla, già assessore al turismo, aveva evidenziato un’incongruenza relativamente alle somme messe a bilancio, sostenendo che le stesse non sarebbero state sufficienti per l’erogazione completa di alcuni contributi, tra cui quello relativo alla Giostra delle Cento Torri e dei Borghi.

Il Consigliere comunale Emanuele Bolla spiega: “Ho chiesto chiarimenti durante la discussione e non era stato fornito il dettaglio rispetto alla destinazione delle risorse e la Giunta si era trincerata dietro a un semplice “valuteremo il da farsi e decideremo le somme da erogare”, mentre dopo pochi giorni, nella prima Giunta utile, ha deciso di tagliare il contributo della Giostra delle Cento Torri e dei Borghi di quasi 15.000 euro rispetto a quanto erogato nel 2023“.

A seguito della seduta del Consiglio si è riunita la Giunta che, in data 5 dicembre, ha deliberato un contributo di 40.300 euro a favore della Giostra delle Cento Torri e di tutti i Borghi cittadini, contro i 55.000 euro erogati nel 2023.

I consiglieri Elisa Boschiazzo, Lorenzo Barbero, Carlo Bo, Domenico Boeri, Daniele Sobrero, Massimo Reggio e Riccardo Spolaore commentano: “Avevamo chiesto in consiglio di fare chiarezza sugli stanziamenti e sin da subito era palese che le somme stanziate non sarebbero bastate, per stessa ammissione del Sindaco e dell’assessore al bilancio. Oggi prendiamo atto che chi dovrà pagare per ora il conto degli stanziamenti fatti in modo frettoloso e raffazzonato saranno i Borghi cittadini, per cui chiediamo una garanzia immediata che il contributo erogato venga adeguato al livello di quello del 2023, compensando il taglio di quasi 15.000 euro con un prelievo dal fondo di riserva, che oggi supera 300.000 euro di valore”.

Emanuele Bolla conclude: “Abbiamo lanciato un allarme e come sempre siamo stati ignorati. Se la maggioranza ci avesse ascoltato avremmo potuto trovare una soluzione insieme, ma come sempre il Sindaco ha voluto fare da sé e oggi ci troviamo di fronte a una situazione che evidenzia l’improvvisazione della gestione delle problematiche complesse come quelle della Giostra e dei Borghi. Speriamo che i tempi di erogazione non si allunghino in modo eccessivo e che si metta una toppa a questa situazione agendo sul fondo di riserva”.

Nella Giunta del 5 dicembre sono stati erogati inoltre contributi straordinari in campo turistico, culturale e sportivo a favore di Sferisterio Mermet (50.000 euro), Rally di Alba (30.000 euro), Centro Studi Beppe Fenoglio (15.000 euro), Attraverso Festival (5.000 euro), Albaromatica (7.000 euro), Borgo San Lorenzo (4.700 euro).