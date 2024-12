Anche nel fine settimana dell'Immacolata le giovanili del Volley Savigliano protagoniste tra campionati e tornei

Un weekend intenso, culminato con la bella trasferta in terra ligure: anche nel fine settimana dell’Immacolata, le squadre del settore giovanile del Volley Savigliano sono state protagoniste tra campionati e tornei.

Under 17

L’Under 17 esce sconfitta ma non ridimensionata nel lungo match contro la Mercatò Alba. Nel primo set, i saviglianesi pagano l’infortunio di Mina e qualche errore di troppo, cedendo 22-25. Nel secondo e nel terzo, però, arrivano reazione e rimonta, vanificate dal quarto parziale in cui, dopo un ottimo inizio, i biancoblu si fanno rimontare e superare. Si decide tutto al quinto, nel quale, sulle ali dell’entusiasmo, i langaroli difendono bene e si prendono la vittoria.

“Nel complesso i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Dobbiamo continuare a lavorare su questa linea” – il pensiero finale di coach Sankara.

Prossimo appuntamento domenica 15 dicembre alle ore 19,30 a Dronero contro la formazione del Dragons Dronero.

Under 15

Dopo due sconfitte ritorna alla vittoria da tre punti la formazione Under 15, al termine di una buona partita condita da belle azioni da ambe le parte. Perso il primo set in rimonta, i ragazzi di Caula e Dimitri non si disuniscono e punto a punto migliorano in fase break e battuta, ribaltando la situazione e vincendo in quattro set.

Ora, sabato 14 dicembre ore 15,00 al Palazzetto di Savigliano ospiteranno la formazione del Virtus Boves nella prima giornata del girone di ritorno.

Under 13

Nel girono dell’Immacolata si è svolto il Torneo dell’8 dicembre al PalaCus di Genova, con 24 squadre partecipanti provenienti da Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria di Levante e di Ponente, oltre ai saviglianesi.

Tante le partite giocate dai ragazzi accompagnati da Matteo Giaccardi, nelle quali hanno incontrato tra le altre Alba, Genova, Novi, Piacenza, Sabasja, fino a disputare la finalina ancora contro Piacenza per il 5° posto. A prevalere sono gli emiliani, ma i saviglianesi chiudono comunque con un ottimo 6° posto su 24 squadre totali.

“Una bella giornata di sport e tanto divertimento organizzata dal Cus Genova, al quale va il nostro ringraziamento per l'invito e i complimenti per l'organizzazione” – il pensiero della dirigenza.

I risultati del weekend del 30 novembre e 1° dicembre

Under 17

Pescheria Conte Gianluca Savigliano 2

Mercatò Alba 3

(22-25, 25-20, 25-17, 20-25, 11-15)

Pescheria Conte Gianluca Savigliano: La Corte, Uka, Negro, Ferrero, Mondino, Marassi (K), Mina, Cavallotto, Minetti, Ambrogio, Fissolo. All. Sankara. Dir. Fissolo.

Under 15

Mercatò Alba 1

Bellino Arredamenti Volley Savigliano 3

(25-22, 22-25, 23-25, 10-25)

Bellino Arredamenti Volley Savigliano: Ruatta, Negro, La Corte, Uka (K), Mondino, Mollo, Chialva, Novaresio, Cambiano, Catanzariti, Abrate, Pirra, D'Amelio, Dominici. All. Caula, Dimitri. Dir. Mollo.

Under 13

Torneo dell’Immacolata

I protagonisti: Assalve Luca (K), Bongioanni Paolo, Dellerba Andrea, Milani Nicolò, Piovano Michele. Allenatore: Giaccardi Matteo. Dirigente: Testa Michela.