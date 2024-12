Alba: il gruppo giovani della Croce Rossa promuove un incontro per sensibilizzare sull'abuso di alcol quando si guida

Sabato14 dicembre, presso il locale Black Panther di Alba, il gruppo giovani della Croce Rossa Comitato di Alba ha organizzato una campagna per la sensibilizzazione all’uso e abuso di alcol tra i giovani.

“Da pochi giorni è in vigore il nuovo Codice Stradale che è molto rigoroso. Per questa ragione riteniamo che, specialmente i più giovani, debbano essere messi al corrente e allo stesso tempo indirizzati sulla prevenzione al rischio dell’uso dell’alcool quando si è alla guida” – così il Presidente della Croce Rossa Comitato di Alba Fulvio Borgogno - “La campagna nazionale di Croce Rossa italiana “Sicurezza on The Road” comprende anche il “Progetto BOB”, un modo per responsabilizzare chi guida a non bere alcool per la sicurezza sua e dei suoi passeggeri. Circa 20 volontari del nostro gruppo giovani si è molto impegnato per la prossima serata e continuerà a farlo in altri locali che hanno aderito all’iniziativa.”