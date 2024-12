Aperte le iscrizioni al Master Universitario di II Livello in Diritto dei mercati agroalimentari 2024/2025

Sono aperte le iscrizioni al Master Universitario di II Livello in "DIRITTO DEI MERCATI AGROALIMENTARI" 2024/25, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

L'obiettivo del Master è formare esperti giuridici ed operatori professionali con idonea e specifica preparazione in tema di diritto agrario, sicurezza alimentare, produzione e commercializzazione di alimenti e bevande, in modo da rispondere alla richiesta proveniente da imprese ed associazioni di categoria, società di servizi, Pubblica Amministrazione, Aziende Sanitarie e studi professionali legali.

Il Master si rivolge sia ad esperti già operanti nel settore agroalimentare e nei settori connessi che necessitano di una formazione continua e specifica di alto livello in una disciplina in continua evoluzione (veterinari, dirigenti ASL, incaricati dei controlli di sicurezza, esperti legali in aziende alimentari etc.) sia a neolaureati che intendono acquisire una professionalità nel settore agroalimentare.

ATTIVITÀ FORMATIVE: Il master è annuale e si caratterizza per una forte multidisciplinarietà dei contenuti in modo da fornire, ad allievi di diversa provenienza curricolare, competenze necessarie per operare in un mercato in continua evoluzione.

Il piano didattico integra lezioni di tipo accademico a forme alternative di insegnamento e momenti di riflessione pratica ed è articolato nei seguenti moduli: Impresa Agricola; Le Fonti UE e Nazionali del Diritto Alimentare e Pacchetto Igiene; La Politica Agricola Comune (PAC); Food Safety, Controllo Ufficiale e Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Reati Alimentari; Alimenti di Origine Animale e Commercio di Alimenti; Filiera Agroalimentare e Innovazione; Concorrenza e Tutela del Consumatore; Le Filiere Verticali.

DESTINATARI E SELEZIONE: laureati del vecchio ordinamento oppure magistrale o specialistica in tutte le lauree. Non è necessario il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione.

PERIODO: dal 13 marzo 2025 al 27 Febbraio 2026. Le lezioni si terranno online giovedì e venerdì pomeriggio con orario 16.30-19.30 e alcuni sabati mattina per attività integrative e visite didattiche.

COSTI: la quota d’iscrizione è pari a 3.300 Euro da pagarsi in 3 rate - iscrizioni con sconto entro il 17/01/2025.