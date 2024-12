"Bra Ciocconatale": il Natale prende vita ai piedi della Zizzola

Le luci si accendono, l’atmosfera si scalda e Bra si prepara ad accogliere uno degli eventi più magici dell’anno: Bra Ciocconatale, in programma domenica 15 e domenica 22 dicembre.

Due giornate indimenticabili, perfette per immergersi nello spirito natalizio e vivere momenti di gioia e divertimento, grazie a un ricco programma di animazioni, spettacoli e sorprese dolci per tutta la famiglia.

Durante Bra Ciocconatale, la città si trasforma in un autentico villaggio di Natale, dove le vie si popolano di personaggi fantastici e momenti di intrattenimento che incanteranno grandi e piccini. Babbo Natale ed i suoi fedeli elfi gireranno tra i negozi per salutare i commercianti e scattare foto ricordo con i visitatori. Non mancheranno Willy Wonka e il suo inseparabile Oompa Loompa, pronti a distribuire dolci sorrisi a chiunque li incontri tra i vicoli illuminati.

Ma la magia non si ferma qui: le strade di Bra saranno animate da una varietà di attrazioni uniche. Street band itineranti riempiranno l’aria con le melodie della tradizione natalizia, mentre il gruppo di Folk Occitani darà un tocco speciale alla giornata del 15 dicembre con musica e danze coinvolgenti. Per i più piccoli (e non solo), ci saranno gli spettacoli del talentuoso Mago Daniel, performance di acrobatica aerea e circense, laboratori creativi, truccabimbi e persino un punto dove i bambini potranno ricevere zucchero filato e altre golosità.

E per chi ama l’avventura, una strada sarà interamente dedicata ai giochi medievali e ai rompicapi, mentre in un’altra sarà possibile fare un giro sui mini pony, per un’esperienza unica e divertente.

UN TRENINO MAGICO E TANTO SHOPPING NATALIZIO

Il sogno continua con il meraviglioso trenino di Natale, che circolerà sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre. Salendo a bordo, sarà possibile fare un tour incantato di Bra, lasciandosi cullare dalle melodie natalizie, ammirando le luci scintillanti, guardare le vetrine decorate a tema dei negozi e scoprendo le bellezze della città.

Per chi invece ama il movimento, Piazza Giolitti ospiterà per tutto il mese di dicembre la pista di pattinaggio, offrendo ore di puro divertimento e un’esperienza perfetta per immergersi nello spirito delle feste.

BRA CIOCCONATALE: UN’ESPERIENZA DOLCE E INTERATTIVA

Bra Ciocconatale non è solo animazione e spettacoli. È anche un modo per trasformare lo shopping natalizio in un’esperienza interattiva e unica! Durante le due domeniche, chi farà acquisti nei negozi aderenti riceverà un coupon speciale, che darà accesso a un gioco a premi davvero goloso.

Il biglietto permetterà di recarsi in una delle quattro bancarelle Baratti&Milano e tentare la fortuna con un’estrazione. La vincita è sempre garantita:

Con il biglietto verde , si riceve immediatamente un delizioso cioccolatino.

, si riceve immediatamente un delizioso cioccolatino. Con il biglietto rosso , si ottiene un secondo coupon che indica un negozio in cui ritirare un sacchetto di dolciumi.

, si ottiene un secondo coupon che indica un negozio in cui ritirare un sacchetto di dolciumi. I più fortunati che pescheranno il leggendario biglietto d’oro, ispirato alla magia di Willy Wonka, potranno ritirare domenica 22 dicembre un enorme cesto colmo di delizie, un regalo perfetto per concludere il Natale in grande stile.

IL NATALE È PIÙ BELLO A BRA

La prima edizione di Bra Ciocconatale, lo scorso anno, ha trasformato le vie della città in un centro di attrazione per turisti e residenti, portando centinaia di visitatori a scoprire i negozi locali e a vivere un’esperienza di shopping natalizio unica. Quest’anno, l’evento torna con ancora più sorprese e attrazioni, consolidando Bra come la meta ideale per lo shopping e il divertimento natalizio.

Scegliere Bra per i propri regali significa non solo trovare idee originali e di qualità, ma anche vivere un’atmosfera calda e accogliente, arricchita da eventi magici e dolci pensieri da condividere con chi ami.