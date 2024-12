Il Tribunale di Cuneo apre lo Sportello Sociale, operativo dal 13 gennaio

Il Tribunale di Cuneo annuncia che dal 13 gennaio 2025 sarà disponibile l’accesso allo Sportello Sociale presso la sede del Tribunale Civile di Cuneo in via Bonelli 5, piano terra, stanza 4.

Il progetto nasce e si sviluppa nell’ottica di una reale e concreta collaborazione tra tribunale, enti e associazioni del territorio e privati cittadini.

Lo Sportello è rivolto ai cittadini che necessitano di informazioni riguardanti le Amministrazioni di Sostegno e le Tutele. L’orario di apertura è il lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Si riceve su appuntamento prenotabile sull’Agenda Digitale sul Sito del Tribunale di Cuneo, Sezione “Prenotazione Appuntamento Volontaria Giurisdizione”, selezionando motivo della richiesta: Sportello

Sociale.

Lo Sportello Sociale è gestito dalla dottoressa Claudia Pirotti, presidente dell’Associazione ARIA. La finalità principale dello Sportello Sociale è sostenere le famiglie e i caregivers di persone sottoposte a misura tutelare come le persone diversamente abili, gli anziani e le persone appartenenti alle fasce deboli.

Lo Sportello Sociale ha il compito di fornire agli Amministratori di Sostegno e ai Tutori gli strumenti necessari per poter svolgere il proprio compito nel migliore dei modi.

L’obiettivo è quello di offrire gli strumenti necessari per raggiungere la massima autonomia nello svolgimento dei propri compiti anche attraverso la digitalizzazione delle comunicazioni.

È possibile richiedere aiuto e consiglio su come poter comunicare con il Tribunale per via telematica, redigere le istanze rivolte al Giudice Tutelare, leggere i provvedimenti del Giudice, controllare lo stato del procedimento via internet, esercitare i diritti in nome e per conto del proprio familiare beneficiario della misura ed adempiere ai compiti previsti dall’Ordinamento.

Infine, l’operatore dello Sportello Sociale saprà indirizzare gli utenti verso le istituzioni e gli uffici competenti a seconda dell’esigenza concreta ed attuale.