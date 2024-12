La Lazio vince anche ad Amsterdam, Ajax battuto 3-1

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Reduce dalle due brillanti vittorie contro il Napoli, la Lazio ritrova i tre punti anche in Europa League, imponendosi ad Amsterdam nel big match contro l'Ajax in una partita che non ha visto tifosi biancocelesti sugli spalti, dopo la contestatissima decisione della sindaca della città olandese di vietare loro la trasferta. Avvio brillante degli uomini di Baroni, che passano in vantaggio già al 12': palla recuperata nella metà campo avversaria e imbucata di Pedro per Tchaouna, freddo nel battere Pasveer. La reazione dei Lancieri non si fa attendere e arriva pochi minuti dopo con la grande chance per Brobbey, che di testa manda incredibilmente sul fondo. L'Ajax ha il pallino del gioco ed è più intraprendente, ma non riesce a sfondare l'organizzata difesa ospite. Il pareggio, però, arriva in avvio di ripresa con il gran tiro di Traorè, che la mette sotto la traversa con un mancino potente. La Lazio torna ad attaccare con veemenza, e il nuovo vantaggio arriva al 52': ottimo spunto sulla sinistra di Zaccagni, che arriva sul fondo e mette in mezzo un cross teso e potente, sul quale arriva Dele-Bashiru che non sbaglia. La partita e vivace, e cinque minuti più tardi è ancora Brobbey ad avere sulla testa la palla del pareggio, dopo uno sciagurato appoggio di petto di Pellegrini a Mandas: per fortuna del terzino, l'attaccante degli olandesi è ancora impreciso. A chiudere i conti ci pensa Pedro, ancora una volta tra i migliori della Lazio: gran merito del gol, arrivato al 77', va a Tavares, che dopo una cavalcata di 50 metri passa la palla a Tchaouna, che di tacco la lascia per lo spagnolo, perfetto nel battere Pasveer con un delizioso tiro a giro di mancino sul secondo palo. L'Ajax ci prova ancora con Traorè, fermato dalla traversa, ma il risultato non cambia più. La Lazio sale a 16 punti in classifica e vede vicina la qualificazione diretta agli ottavi.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).