Langhe, Roero e Monferrato: "Servono più controlli nelle strutture turistiche non regolamentate"

L’autunno 2024 ha confermato il ruolo centrale di Langhe, Monferrato e Roero come destinazioni d’eccellenza per il turismo internazionale. Tra enogastronomia di qualità, eventi di alto profilo e un territorio che combina tradizione e innovazione, queste colline attirano visitatori da tutto il mondo. Nonostante le sfide legate al contesto economico globale e alle fluttuazioni climatiche, il bilancio è positivo, con una domanda sempre più orientata verso esperienze autentiche e personalizzate, anche se non mancano alcune criticità. Ne abbiamo parlato con Elisabetta Grasso, direttrice di Langhe Experience, il Consorzio Turistico che rappresenta le migliori realtà del territorio.

Quali sono le principali tendenze che avete osservato in questi mesi?

“Le nostre colline continuano a essere un riferimento per un turismo di qualità, attratto dall’unicità e dall’autenticità del territorio. Anche in un contesto economico internazionale complesso, abbiamo riscontrato un buon afflusso di visitatori, nonostante le condizioni meteorologiche variabili che hanno influito sulla disponibilità del Tartufo Bianco d'Alba. La cultura enogastronomica rimane il principale motivo di viaggio, con il tartufo e i grandi vini come protagonisti. Tuttavia, è emerso un calo della capacità di spesa media, in particolare tra i turisti italiani, e una maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo, anche da parte degli ospiti più facoltosi”.

Come intendete rispondere a queste nuove esigenze?

“La chiave è offrire soggiorni esclusivi e autentici, che giustifichino il prezzo e soddisfino un turismo sempre più consapevole. Il nostro obiettivo è garantire esperienze curate nei dettagli, mantenendo alta la qualità dell’accoglienza".

Uno dei temi centrali sembra essere quello delle locazioni turistiche. Quali sono le vostre principali preoccupazioni?

“Abbiamo osservato una crescita del 30% nelle locazioni turistiche, in particolare su piattaforme come Airbnb, spesso non regolamentate. Questo fenomeno crea una concorrenza sleale nei confronti delle strutture con regolare licenza, rischiando di abbassare la qualità percepita dell’offerta complessiva. Servono interventi normativi e controlli adeguati a garantire un mercato equo e tutelare gli operatori che rispettano le regole”.

Negli ultimi mesi, avete partecipato a importanti eventi internazionali di promozione.

“La promozione è costante durante tutto l’anno. Recentemente, siamo stati presenti a ILTM Cannes, il più importante appuntamento B2B per il settore del lusso, e ad altri eventi come quelli organizzati da Journeys Global. Qui abbiamo presentato il meglio del nostro territorio: hotel e dimore di charme, ristoranti stellati, osterie autentiche ed esperienze indimenticabili. Queste iniziative sono fondamentali per rafforzare le connessioni con buyer e seller internazionali e posizionare il nostro territorio come destinazione d’eccellenza".

Come stanno andando le richieste di prenotazioni per il periodo natalizio?

“Le strutture che hanno investito in decorazioni natalizie, pacchetti tematici e menù speciali stanno registrando un forte interesse. Questo dimostra l’importanza di un’offerta diversificata e personalizzata, capace di attrarre ospiti anche in periodi tradizionalmente meno frequentati”.

E per quanto riguarda i trasporti?

“Il miglioramento dei servizi di trasporto è una priorità. Una migliore accessibilità renderebbe il territorio più competitivo e accogliente”.

Che cosa vogliono i visitatori?

“Gli ospiti cercano esperienze uniche e autentiche. Proposte come la Ricerca del Tartufo con cena a lume di candela nel bosco, le merende sinoire con il trifolau, i picnic tra le vigne o i corsi di cucina aggiungono poesia ed emozione ai soggiorni, trasformandoli in ricordi indimenticabili. Il nostro impegno è accompagnare gli ospiti nella scoperta del territorio, lavorando con cura e professionalità”.

Guardando al 2025, quali sono le prospettive?

“Stiamo osservando un crescente interesse da mercati internazionali come Nord Europa, Svizzera, Stati Uniti, Australia, Brasile e Asia. Inoltre, ci sono ottime prospettive per il settore Mice (Meetings, incentives, conferences and exhibition), legato a meeting e team building aziendali. Per affrontare le sfide future, dobbiamo garantire autenticità e un rapporto qualità-prezzo adeguato, rafforzare i servizi di accoglienza e valorizzare le tradizioni e l’enogastronomia. Le Langhe, Monferrato e Roero continueranno a rappresentare l’eccellenza italiana nel panorama turistico internazionale”.