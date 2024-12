Ronaldo, regalo speciale per Natale: l'Al Nassr gli dona un suv da 200mila euro

(Adnkronos) -

Regalo di Natale anticipato per Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese ha infatti ricevuto dall'Al Nassr, club saudita con cui ha un contratto fino alla prossima estate, una nuova macchina. In realtà la squadra araba ha distribuito a tutti i suoi giocatori una nuova automobile per la stagione 2024/25, ma quella del fuoriclasse portoghese è un po' diversa dalle altre.

Tutte le automobili sono targate BMW, uno degli sponsor ufficiali dell'Al Nassr, e Ronaldo ha ricevuto una BMW XM, il suv ibrido plug-in che, insieme alla Serie 7, è uno dei modelli di punta dell'azienda tedesca. Ma c'è di più. Quella di Cristiano, grande appassionato di macchine, è una Label Red, ovvero una versione super esclusiva e a edizione limitata del fuoristrada, che con i suoi 748 cavalli è una delle BMW più potenti mai prodotte. Il costo sul mercato? 200 mila euro.

Una curiosa coincidenza è che la stessa macchina è stata 'regalata' dal Real Madrid, anch'esso sponsorizzato dalla BMW, a Kylian Mbappé, che però non ha nemmeno la patente. L'attaccante francese in realtà ha ricevuto il modello standard, che riconosce dalla carrozzeria anteriore nera opace, mentre la versione esclusiva di Ronaldo è incorniciata di rosso.