Mercatini, musica, negozi aperti e fuochi pirotecnici nel Natale saluzzese

Il Comune di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni, in collaborazione con Confcommercio Saluzzo e Zona e CCN, con il Distretto del commercio Terre del Monviso, per questo Natale 2024 presentano un calendario di aperture dei negozi ed eventi natalizi che vuole raccontare una Città attrattiva e ricca di importanti collaborazioni. La magia della festa per i più piccoli, la voglia di stare insieme nei fine settimana che ci conducono al natale, ma anche il commercio di vicinato, i doni e la voglia di accendere insieme le strade e le piazze della nostra Saluzzo. Tutto questo sarà Il tuo natale a Saluzzo.

Il grande Albero, illuminato a Led e decorato, si sposta di qualche metro e accende il bellissimo rialzo di Piazza Garibaldi, tornano poi gli spettacoli e le parate, ritornano i Mercatini del Natale che tanto pubblico riescono a portare in Città, i fuochi artificiali e i cori nelle strade, la musica delle cornamuse natalizie, i negozi aperti le domeniche. La luce e il colore saranno proposti quest’anno in una forma lineare che di strada in strada costruirà il percorso del commercio saluzzese andando a toccare tanti e diversi punti. Non mancherà Babbo Natale, come non mancheranno i giochi in legno dei mercatini e le tante proposte delle Associazioni Culturali saluzzesi. I Musei, così come la Biblioteca Civica, proporranno un programma ricchissimo e davvero curioso, adatto a tutta la famiglia.

«Per me quello del 2024 non sarà un Natale come gli altri, è il primo da sindaco della mia amata città e sono davvero emozionato - Franco Demaria, sindaco di Saluzzo -. Come primo cittadino sono contento di essere vicino alla Fondazione "Bertoni" e ai commercianti per organizzare un calendario di eventi e attrazioni che porti clienti e visitatori e che, in particolare, "scaldi i cuori" e ci faccia sentire tutti più uniti, più gentili, più solidali e più ben disposti. Il Comune di Saluzzo continua a fare la sua parte per supportare il tessuto commerciale e produttivo e sono certo che anche i saluzzesi ci aiuteranno. Le notizie che arrivano da fuori città ci proiettano un futuro incerto, ma la nostra comunità è forte e tutti insieme guardiamo con fiducia al 2025 e al prossimo futuro qui nell'antico Marchesato e in tutte le Terre del Monviso».

«Ancora una volta nel periodo natalizio la nostra città accoglierà tante persone che passeggeranno per le nostre vie e si dedicheranno agli acquisti natalizi. Ancora una volta il Comune di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni hanno lavorato per offrire luci, magia e tanti momenti di condivisione capaci di arricchire le giornate che ci conducono al Natale. Un ringraziamento particolare all'Associazione commercianti e al CCN per la puntuale e proficua collaborazione» ha commentato Giampiero Bravo, assessore al Commercio.

«Progettare eventi è il nostro obiettivo, condividerli con i saluzzesi e con coloro che vogliono scoprire la nostra città è la nostra passione, anche a Natale - ha aggiunto Carlo Allemano, presidente Fondazione Amleto Bertoni -. Dopo i primi mesi di lavoro dall'inizio del mandato arriviamo a definire le prime attività promosse dal nuovo Cda con il fondamentale e prezioso sostegno operativo del personale della Fondazione. Sono stati primi mesi intensi ma siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto per l'organizzazione degli eventi che proporremo alla Città legati alla Fiera di S. Andrea e al Natale. Sono state per me le prime occasioni di confronto e di collaborazione con i vari enti, associazioni di categoria e raggruppamenti presenti sul territorio e sono molto soddisfatto del rapporto di collaborazione che ho ritrovato e che consolideremo. Vi invitiamo a partecipare numerosi alle proposte, sicuri di incontrarci nelle occasioni prossime e in quelle che ci attenderanno nel 2025».

I Mercatini di Saluzzo e Castellar, Babbo Natale, i fuochi pirotecnici, il grande Albero e gli acquisti natalizi

La prima data da segnare in agenda è sabato 30 novembre, quando, dopo la tradizionale Fiera di Sant’Andrea al Foro Boario, si accende il Quartiere con La Festa delle Feste che ritorna unendo i borghi e le frazioni, i comitati che continuano a riunirsi per offrire momenti di socialità alla Città. A seguire, cinque i weekend dedicati allo shopping- anche quest’anno aperti dalla seconda edizione di NEGOZI IN STRADA- BLACK EDITION domenica 26 novembre- per trascorrere una bella giornata fuori porta con pranzi gustosi, caldarroste e cioccolata calda, assistere a spettacoli, concerti, mercatini, fuochi artificiali, o ancora visitare un Museo o ascoltare i concerti dei piccoli musici della Scuola di musica Suzuki o dalla Scuola APM con Consonante.

I mercatini e le domeniche Eccovi alcune delle iniziative principali … aspettando di poter arricchire il calendario con tutto ciò che enti e associazioni culturali cittadine proporranno in Città e sul territorio! Sabato 30 novembre a Saluzzo si accenderanno le luci e il grande Albero della Città dopo la parata colorata di un curioso gruppo di grandi figure in trampoli. VIVA! di TEATRO PER CASO sarà poesia, abilità, tanto sano divertimento, tutto condensato in 80 minuti per le strade del centro di Saluzzo. Domenica 1 invece sul territorio, a pochi passi da Saluzzo, i Mercatini “dei Castelli” tra pianura e pedemonte- anche all’interno della proposta natalizia firmata Terres Monviso- e Saluzzo sarà il naturale spazio di arrivo o partenza per uno shopping che continua nei tanti negozi della rete cittadina con lo speciale Negozi in Strada black edition! Sabato 7 dicembre la famiglia di “Un solo Clown” porterà a Saluzzo il mestiere del teatro itinerante, a cappello. Una scelta importante quella di sostenere la tradizione del teatro di strada, capace di far fermare grandi e piccoli per regalare, nell’andirivieni quotidiano, momenti in cui fermare tutto e mettersi all’ascolto.

Domenica 8 dicembre i Mercatini del Natale invaderanno la Città di Saluzzo. Protagonisti nuovamente artigiani intagliatori, i piccoli giocattoli in legno, le sculture e tante occasioni per pensare e comprare i regali del natale. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, la proposta raddoppia. Tra Saluzzo e Castellar, infatti, tantissimi momenti per arricchire la giornata dello shopping prima del Natale. In collaborazione con il COMITATO DEL FORNO, il mercatino del natale animerà Castellar, lungo le vie degli Spaventapasseri, dalle 9 del mattino. Non solo un’occasione per i pensieri di Natale ma anche una giornata ricca di appuntamenti. falegnami e sculture, prodotti di territorio e piccole sorprese. Per chiudere in bellezza, ritornano i “fuochi” con uno spettacolo pirotecnico prodotto da PiroG Pirotecnica di Ghibaudo “Campione italiano 2020”. ASaluzzo una curiosa …. caccia al tesoro. Tutta da scoprire!

Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Amleto Bertoni con partenza dalle ore 10 sino alle ore 19 (Saluzzo– Piazza XX Settembre / Castellar– ingresso paese). Infine, sabato 21 e domenica 22 dicembre, a Saluzzo, da non perdere, giochi e magia natalizia per le famiglie. Domenica ASCOM proporrà una giornata tutta all’insegna dell’ASPETTANDO IL NATALE mentre la Comunità Cenacolo (sabato sera e domenica pomeriggio) porterà a Saluzzo il Presepe Vivente attraverso uno spettacolo che vuole al contempo narrare una storia, quella della natività, ma anche raccontare maestranze e antichi mestieri, proporre il saper fare degli abitanti della Comunità che ha sede nella collina saluzzese e che come Cooperativa opera in tanti e diversi settori, tra i quali ill legno, il ferro e gli allestimenti.