Sci Alpino, Coppa del mondo femminile: riparte da Beaver Creek la stagione di Marta Bassino

E così è arrivato il momento di "premere sull'acceleratore": dopo diversi anni, la Coppa del Mondo femminile torna a far tappa a Beaver Creek, sulla selettiva pista Birds of Prey, mettendo in programma la prima discesa libera e il primo superg della stagione 2024-2025.

Le prove condotte in questi giorni hanno dato a Marta indicazioni interessanti e a tratti molto incoraggianti. Di prove si tratta, in gara poi è tutta un'altra storia, ma certamente Marta ha iniziato la stagione "sopra i 100 km/h" col piede giusto e, sembrerebbe, con tutti i tasselli del puzzle verso il corretto incastro.

Le due gare si terranno sabato 14 e domenica 15 dicembre, entrambe alle ore 19. Sarà possibile seguirle su Rai Sport o Eurosport a questo link o a questo.