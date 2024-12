Spettacolo nel cielo, il 15 dicembre arriva l’ultimo plenilunio dell’anno, la Luna Fredda

Il suo nome è Luna Fredda e sarà lei a regalarci l’ultimo spettacolo dell’anno che prenderà vita proprio sopra le nostre teste.

L’apice di questo suggestivo fenomeno sarà raggiunto il 15 dicembre, a poca distanza dal Solstizio d’inverno, che nel 2024 sarà il 21 dicembre con una giornata che farà registrare solamente 8 ore e 46 minuti di luce solare.

Come già avvenuto per i precedenti, anche il plenilunio di dicembre deve il suo nome alle usanze dei nativi americani, che identificavano questa Luna come quella che segnava il passaggio verso notti più lunghe, buie e fredde.

La Luna piena del freddo si potrà osservare anche nelle notti immediatamente precedenti e successive, che offriranno più ore per ammirarla. Ecco perché un altro soprannome utilizzato è quello di Luna della lunga notte, dato che con più ore di buio c’è più tempo per godere il fenomeno celeste.

Le antiche popolazioni celtiche, invece, la chiamavano Luna prima di Yule in onore della festa che si celebrava il 21 dicembre per il ritorno del sole dopo il solstizio d’inverno, una ricorrenza con molti punti di contatto con il Natale (l’albero da decorare deriva proprio da lì!).

La Luna Piena di dicembre è sempre nel punto più alto nel cielo. Nei giorni intorno al Solstizio (la notte più lunga dell’anno) la Luna Fredda prende un percorso più alto, più a Nord, attraverso il cielo notturno. Ciò perché la Luna è opposta al Sole, che in questo periodo dell’anno è basso nel cielo. Di conseguenza, la Luna resta sopra l’orizzonte più a lungo rispetto ad altri periodi dell’anno e passa il più vicino possibile allo zenit (il punto direttamente sopra di noi) rispetto al resto dell’anno.

Concludendo, dopo questo incantevole spettacolo lunare, gli appassionati di astronomia potranno già iniziare a prepararsi per il primo plenilunio del 2025, la Luna Piena del Lupo, prevista per il 13 gennaio.

Non ci resta che alzare lo sguardo!