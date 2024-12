Bam Mondovì: rivedi l'intervista integrale con il Ds Max Rubado: "Coach Basso? Non si discute...è un valore aggiunto per la società" (VIDEO)

Nel corso dell'ultima puntata di "Time Out", il format sul volley femminile del gruppo More News, è andata in onda un'intervista a tutto tondo con il direttore sportivo della Bam Mondovì Max Rubado. Tanti gli argomenti toccati e analizzati, dalle possibili novità provenienti dal mercato di riparazione, alla fiducia nei confronti dell'allenatore Claudio Basso e tanto altro. Vi riproponiamo integralmente l'intervista andata in onda questo venerdì: