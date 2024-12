Volley maschile A3: Savigliano a caccia dell'impresa a Belluno

Si chiuderà con la lunga trasferta di Belluno il girone d’andata del Monge-Gerbaudo Savigliano, atteso dalla nona giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca in terra veneta.

L’avversario. Un rinoceronte volante. Si può riassumere così il momento del Belluno Volley, reduce da tre successi consecutivi e, soprattutto, dal roboante 3-0 inflitto al PalaSguaitzer alla capolista Mantova, che ha consegnato in un sol colpo il secondo posto e la qualificazione aritmetica alla Coppa Italia ai veneti. Grande protagonista dell’ultimo mese della squadra griffata “Da Rold” è stato senza dubbio coach Marco Marzola, arrivato sulla panchina bellunese lo scorso 19 novembre e capace di centrare tre successi in altrettante partite. Difficile individuare, invece, un unico nome che risalta tra i tanti di livello presenti nel roster di un club che non ha mai fatto mister di voler ambire alle posizioni di vertice nella categoria. Uno su tutti? Il centrale Matteo Mozzato, 83% di attacchi vincenti contro Mantova e primo nella classifica individuale dell’intera Serie A3 per muri vincenti: 27 totali, 3,38 di media a partita.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Dopo aver incassato contro San Donà di Piave il primo ko casalingo stagionale, capitan Dutto e compagni sperano ora di vivere un’altra prima volta, in questo caso positiva, sbloccandosi in trasferta. Coach Michele Bulleri riconosce la forza dell’avversario ma pensa soprattutto al suo gruppo: “Belluno è una delle squadre più forti del campionato, se non la più forte. Con il cambio di allenatore hanno cambiato marcia e ora sono lanciati nelle posizioni di classifica che competono loro e che hanno cercato sin dall’inizio con un mercato importante. Quasi tutti i giocatori del roster hanno già giocato nella categoria superiore, quindi toccherà a noi metterli in difficoltà. Avremo il “vantaggio” di giocare senza nulla da perdere contro un avversario di alto livello, anche se in questo momento dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Abbiamo dei dettagli da risolvere e che sono certo che, una volta risolti, ci faranno fare un importante salto di qualità”.

I precedenti. Nei sei precedenti tra le due squadre, in 4 occasioni a vincere furono i veneti, che s’imposero in entrambi i match della passata stagione: 2-3 al PalaSanGiorgio all’andata, 3-1 secco al ritorno. Per ritrovare un successo del Monge-Gerbaudo occorre ritornare alla gara d’andata del 2022/23, quando i piemontesi s’imposero 3-1 in trasferta. Non ci saranno ex in campo, ma a Savigliano in molti si ricordano di Marzola. C’era lui, infatti, lo scorso anno sulla panchina di Motta di Livenza, che eliminò i biancoblu agli ottavi di finale dei playoff.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2024/25, la partita tra Belluno Volley e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 15 dicembre alla Spes Arena di Belluno.