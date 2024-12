La carica dei "Babbo bikers" all'ospedale di Mondovì per portare doni e allegria ai bambini ricoverati [FOTO]

Sono davvero tantissimi i "Babbo bikers" che hanno deciso di prendere parte all'edizione 2024 dell'evento benefico organizzato dalla Bikers for a Dream Onlus.

Un sogno, nato nel dicembre del 2018, quando mamma Angela e papà Marco avevano il loro figlio Dylan ricoverato in pediatria a Mondovì nel periodo di Natale.

"Che bello sarebbe vedere tanti babbi con i loro vestiti rossi, magari in moto, qua fuori per augurare buone feste ai piccoli pazienti".

Da allora ne è stata fatta di strada e dallo scorso anno i "Babbo bikers" sono diventati un'associazione: la "Bikers for a dream onlus" che porta sorrisi, doni e solidarità alla pediatria del Regina Montis Regalis.

La magia si ripete oggi, domenica 15 dicembre: i temerari bikers sfidando il freddo, accompagnati da macchine americane, maggiolini e auto storiche, hanno raggiunto il piazzale dell'ospedale dove per tutta la mattinata si terranno intrattenimenti per grandi e piccini: voli vincolati su una mongolfiera per i bambini con offerta libera e il flash mob della scuola di danza Gravity.

Alle 14 i supereroi di Edilizia Acrobatica si caleranno dal tetto dell'ospedale.

