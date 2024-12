Nelle due Frabose le celebrazioni della "Giornata internazionale della Montagna" tra potenzialità e nuove sfide

Ampio parterre di amministratori per la due giorni dedicata alle celebrazioni per la "Giornata internazionale della Montagna" che si sono svolte venerdì 13 dicembre a Frabosa Soprana e ieri, a Frabosa Sottana.

Ad accogliere i presenti i sindaci dei due comuni, Adriano Bertolino e Iole Caramello che, negli scorsi giorni erano già intervenuti nella sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma: “Siamo molto grati al ministro per l’opportunità che ci viene offerta di far conoscere il nostro territorio montano e di affrontare insieme le criticità che le montagne in genere stanno vivendo, cercando soluzioni ideali verso uno sviluppo pienamente sostenibile".

Tra gli interventi iniziali quelli della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero che ha ricordato l'impegno del capoluogo come "Città Alpina", quello del presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo che si è appellato alle forze istituzionali per "una montagna vissuta, ambiente vivo e che deve restare tale" e Paola D’Avena, Capo Dipartimento Affari Regionali.

In video collegamento è poi intervenuta Rosalaura Romeo, Coordinatore Segretariato FAO-Mountain Partnership.

Diversi i panel proposti nel corso della mattinata di ieri che si è aperta con la presentazione del Libro Bianco sulla Montagna, con gli interventi di Anna Giorgi, Università degli Studi di Milano – Polo UNIMONT, Pierciro Galeone, Direttore IFEL Stefano Sala, Università degli Studi di Milano – Polo UNIMONT.

A seguire si è tenuta una tavola rotonda con: Marco Gallo, Assessore alla Montagna della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, Assessore agli Enti Locali della Regione Piemonte Gianfranco Pederzolli, Presidente nazionale Federbim Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, Alessio Cavicchioli, Comandante del Centro Addestramento Alpino di Aosta.

"Soluzioni per la montagna per un futuro sostenibile" è stato invece il focus della seconda sessione con la presentazione di buone pratiche di innovazione per la montagna a cura di: Raul Daoli, Progetti speciali Cooperazione Trentina e Gianluca Cristoforetti, esperto di Smart Communities "Comunità territoriali e digitali: il caso della Federazione Trentina della Cooperazione", Tommaso Dal Bosco, Direttore Generale di Federbim - Progetti di innovazione in ambito "Federbim Lavec – Un caso di innovazione imprenditoriale in Lombardia" e Antonello Portera, Sindaco di Savigliano - "Smart Land" Sviluppo territoriale integrato dell’Area Saviglianese.

A seguire la tavola rotonda con Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino – Dipartimento politiche del territorio DIST, Tiziano Maffezzini, Presidente Uncem Lombardia Giovanni Vetritto, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali. Le conclusioni sono state affidate a Giuliano Noci, Politecnico di Milano.

"La ricchezza del nostro paese è la sua diversità - ha detto a chiosa della mattinata il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, portando ad esempio il caso di Ceresole Reale, che ospita la scuola più piccola di tutta Italia (con due alunni) - , da valle a valle, da comune a comune. Lo spreco non è qui: è altrove. Qui c’è identità, cultura, ricchezza che stiamo turisticamente facendo rendere. Vivere in montagna ci vuole passione ma non bisogna dare compassione, dicono nella mia terra. Perché vivere in montagna significa vivere di sussidi e non poter avere lo stesso punto di partenza degli altri cittadini, come infrastrutture, come connettività e come servizi, quella è discriminazione”.

"Ecco perché dobbiamo celebrare ma anche investire - ha aggiunto il governatore -. Perché ci sono montagne dove è più facile fare attività e altre dov’è è più difficile. E noi dobbiamo saper diversificare. La montagna non è solo sci ma anche outdoor d’estate, l’enogastronomia, i rifugi. Cerchiamo di adottare un criterio di salvaguardia ambientale ma associato al buon senso. Per far funzionare un ristorante occorre permettergli di portare su i clienti. Serve buon senso ed equilibrio, che ci arrivano dalle nostre tradizioni. Ringrazio il ministro Calderoli non solo per la montagna ma anche per tanti altri temi che segue”.

"La montagna era regolata da una legge abolita del 1952 che aveva parametri che avevano senso nel periodo post bellico - ha spiegato il Ministro Roberto Calderoli -. Come è possibile che il 35% del territorio italiano sia montano e il 55% dei Comuni anche. Non è possibile. I nostri parametri sono invece geografici, altitudine e pendenza. All’interno di quello i parametri economici. Se la coperta è corta deve essere tenuta in alto. E le risorse vanno usate proprio per la montagna. Impensabile che il punto intermedio di collegamento tra comuni da 50 abitanti è lo stato sia la regione: occorre ripristinare il ruolo delle province affinché diventino punto di riferimento dei comuni.

Continuerò sempre a ritenere inaccettabile che i cittadini delle Terre Alte vengano trattati dallo Stato come di serie B, ecco perchè grazie alla nostra nuova legge per la montagna intendiamo riconoscere e promuovere la vera montagna con misure concrete. Sostegno a famiglie e imprese, garanzia di servizi pubblici essenziali, tutela dell’ambiente e del patrimonio e contributi a supporto della vera montagna. Questo è il nostro obiettivo: ridurre i divari e contrastare lo spopolamento.

Un grazie ai Sindaci, ai tanti relatori di alto livello, al presidente Cirio e alle tante istituzioni presenti. Ringrazio Unimont per il lavoro titanico con il nostro Libro bianco sulla montagna, uno strumento necessario per conoscere e quindi anche per deliberare".

"Una due giorni densa di confronti e riflessioni sul “sistema montagna, nel solco del ddl Montagna, fortemente voluto dal Ministro Roberto Calderoli, grazie al cui impegno e tenacia le nostre fragili “terre alte”, che rappresentano il 35% del territorio italiano, finalmente cominciano a ricevere risposte concrete da parte del Governo. Ringrazio il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, grazie a cui quest’anno la Giornata internazionale della Montagna si è svolta in provincia di Cuneo, nelle due Frabose, e ringrazio i Sindaci di Frabosa Soprana, Iole Caramello, e Frabosa Sottana, Adriano Bertolino, che hanno reso possibile quest’evento così importante per la montagna e per il Cuneese in particolare” - il commento del senatore Giorgio Maria Bergesio, al temine della due giorni.