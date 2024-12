Volley A2M. Pineto-Cuneo 3-2, Matteo Battocchio: "Mi porto via, contento, un bicchiere mezzo pieno" [VIDEO]

L'analisi dell'allenatore Matteo Battocchio al termine della partita di Pineto è lucida e senza remore: "Sapevamo di giocare in un ambiente caldo e contro una squadra che gioca bene. Credo sia da festeggiare enormemente il punto portato a casa, sia per come si era messa che per come siamo riusciti a girare la partita".

Poi spiega come è arrivata la sua squadra alla partita contro l'Abba: "Abbiamo fatto la rifinitura mattutina senza due giocatori e altri due hanno qualche piccolo problema, quindi credo siamo stati bravi a rientrare in partita. Il rammarico è per il finale di tie break, ma onestamente Pineto ha peritato di vincere".

Mancanza di lucidità nel finale? Battocchio lascia campo aperto: