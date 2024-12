Verzuolo: presentazione del libri di “Il Serpente e la Croce" di Paolo Riberi

Mercoledì 18 dicembre alle 15 a Verzuolo nella Sala Arroyito di Palazzo Drago proseguono gli incontri, ad ingresso libero, dell’iniziativa “Tre Età” con la presentazione del libro scritto da Paolo Riberi “Il Serpente e la Croce: alla scoperta della millenaria storia dei vangeli gnostici”.

L’incontro ripercorre il pensiero di un antico “cristianesimo alternativo” che continua a esercitare una grande influenza sul mondo contemporaneo. Dialogherà con l’autore Alessandro Tonietta.

Il libro di Riberi, con la prefazione di Domenico Devoti parte da duemila anni fa quando alcune sette mediorientali sostenevano di essere depositarie di un insegnamento esoterico segreto, impartito da Gesù stesso ad alcuni eletti come Maria Maddalena, Giacomo, Tommaso e Giuda: nacquero così i vangeli gnostici, che rivoluzionarono radicalmente le dottrine del cristianesimo ufficiale. Il simbolo di questo movimento non era la croce, bensì il serpente, mitico portatore della “Conoscenza”.

Nei secoli successivi il serpente gnostico è riuscito a mutare la propria pelle e a sopravvivere all’affermazione della Chiesa cattolica, assumendo nuove forme e ispirando movimenti religiosi come quello dei catari, opere come il Faust, poeti come William Blake e pensatori come Carl Gustav Jung.

In particolare dopo la scoperta dei vangeli apocrifi di Nag Hammadi, nel 1945, lo gnosticismo ha continuato a esercitare un fascino potente e spesso segreto sull’immaginario contemporaneo. All’insaputa del grande pubblico – e anche di molti commentatori – le idee gnostiche permeano infatti svariati ambiti della cultura pop, dalla fantascienza di Philip K. Dick alla musica metal, dai fumetti di Alan Moore e Grant Morrison alle struggenti canzoni di Leonard Cohen, dal cinema (Matrix) alle serie tv (Dark, Westworld).

Quindi, il serpente della Conoscenza, lungi dall’essersi estinto secoli fa, prosegue tuttora il proprio cammino.

Paolo Riberi è laureato in Filologia e letterature dell’antichità e in Economia all’Università degli Studi di Torino.

Studioso di storia antica e della letteratura delle origini cristiane, è membro della Società Italiana di Storia delle Religioni (Sisr), ed è autore di alcuni saggi dedicati al mondo dei vangeli apocrifi e al pensiero degli gnostici, tra cui L’Apocalisse di Adamo (2013), Maria Maddalena e le altre (2015), Pillola rossa o Loggia nera? (2017), L’Apocalisse gnostica della Luce (2019) e Abraxas: la magia del tamburo (2021).

Il Serpente e la Croce (2021), Il Risveglio di Neo (2022), I Segreti di Dune (2024) e I Segreti di Alien (2024).

È anche autore, insieme al professor Giancarlo Genta, di Oltre l’orizzonte (2019) e I Profeti dell’Apocalisse (2024), due studi sul retaggio storico-filosofico della tecnologia scientifica occidentale.

La rassegna, a ingresso libero, è promossa dal Comune di Verzuolo.