L'alta pressione porta ben tempo e temperature oltre la media in montagna, con nebbie in pianura

Un'area di alta pressione interesserà le nostre regioni per i prossimi tre giorni, con sole e caldo in montagna, poi da giovedì fronte perturbato che colpirà principalmente le Alpi sui confini e la Liguria.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 16 a mercoledì 18 dicembre.

Cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi e zone collinari. In pianura possibilità di nebbie anche estese per tutta la giornata. Nuvolosità che andrà aumentando nel corso dei giorni, e che sulla Liguria orientale genererà deboli pioggie a partire già da domani.

Temperature in forte rialzo in quota, con valori oltre la media sulle Alpi e sulle zone collinari. In pianura, complice il ristagno dell'aria fresca, le nebbie e la nuvolosità, a partire da domani sera le massime non andranno oltre gli 11/12 °C oggi (14/15 °C sulle coste) per poi calare da domani. Minime ancora attorno allo 0 e localmente negative con brinate domani mattina, poi aumenteranno leggermente causa nebbia e nuvolosità in aumento.

Venti sostanzialmente assenti o deboli variabili ovunque. Qualche raffica più intensa su appennino ligure e da sudovest sulla Liguria di ponente tra domani e mercoledì.

Da giovedì 19 dicembre.

La circolazione cambierà nuovamente a causa di correnti nordoccidentali che porteranno una prima perturbazione giovedì. Le temperature caleranno ancora nelle massime, con nevicate sui confini alpini e nell'immediate aree interne nelle vicinanze. Su pianure poche piogge soprattutto verso i settori orientali e piogge più consistenti con possibili temporali sulla Liguria di levante.

Temperature come detto in calo, e forti venti di Foehn tra giovedì e venerdì a seguito del fronte.

Pausa poi tra venerdì e sabato e possibile nuovo fronte con evoluzione simile domenica. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

