Mondovì : la pediatra Luisella Comino cessa l'attività dal 31 dicembre

Dal 31 dicembre cessa l’attività di Pediatra di Libera scelta a Mondovì la dottoressa Luisella Comino.

Per garantire la continuità dell’Assistenza è stato assegnato un incarico provvisorio alla Dr.ssa Arianna Bottero che effettuerà l’ambulatorio su appuntamento (0174/1915609 – 353/4772120 Email ariannabottero.pediatra@gmail.com ) in via San Bernardo, 13 (primo piano) nei seguenti orari: lun 14-17; mar 9,30-12,30; mer 9,30-12,30; gio 14-17 e ven 9,30-13.