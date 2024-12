Inter esagerata all’Olimpico, Lazio travolta 6-0

ROMA (ITALPRESS) - L'Inter travolge la Lazio con il risultato di 6-0 all'Olimpico e sale a 34 punti in classifica (con un match da recuperare), ad una lunghezza dal Napoli e a tre dall'Atalanta capolista. La squadra dell'ex Simone Inzaghi si scatena di fatto tra il finale di primo tempo e l'avvio del secondo con le reti di Calhanoglu (41'), Dimarco (45'), Barella (51') e Dumfries (53'). Poi sono Carlos Augusto (77') e Thuram (91') a trasformare il ko in una goleada caratterizzata da sei gol di sei calciatori diversi. La prima svolta del match si ha però al 28' quando Gila è costretto ad uscire e a lasciare il posto a Gigot, protagonista in negativo del calcio d'angolo (37') da cui nascono lo 0-1 e un doppio episodio da moviola: l'arbitro Chiffi annulla per fuorigioco il gol dell'ex di De Vrij, ma nella stessa mischia il Var ravvisa un tocco col braccio del centrale ex Marsiglia. Il direttore di gara dopo l'analisi al monitor concede il penalty e dagli undici metri Calhanoglu non sbaglia, trovando la 100esima partecipazione al gol in serie A (48 reti e 52 assist). Al 45' l'Inter raddoppia: Calhanoglu porta palla e serve Dumfries, il cui cross è un assist al bacio sul lato opposto per il sinistro al volo vincente di Dimarco. All'intervallo entrambi gli allenatori spendono un cambio: Baroni lascia negli spogliatoi proprio Gigot (che aveva ricevuto un colpo alla testa nell'azione del rigore) e sistema la difesa con Lazzari a destra e Marusic al centro, mentre Inzaghi richiama l'ammonito Bisseck e inserisce Darmian. Nei primi dieci minuti della ripresa i nerazzurri trovano altri due gol. Prima con un missile di Barella dalla lunga distanza (51'), poi con un colpo di testa vincente di Dumfries su cross di Bastoni (53'). Al 77' c'è il 5-0: Dimarco pesca in area Carlos Augusto che evita Marusic e batte Provedel. C'è gloria nel recupero anche per Thuram: sterzata e conclusione forte in rete. L'unica nota stonata della serata nerazzurra è un lieve problema fisico accusato da Barella. Nel prossimo turno l'Inter ospiterà il Como, mentre la Lazio (che resta a 31 punti) farà visita al Lecce.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).