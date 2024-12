Usa, sparatoria in una scuola del Wisconsin: 5 morti

(Adnkronos) - Sparatoria in una scuola di Madison in Wisconsin. Ci sarebbero almeno cinque morti, tra cui il sospetto killer come riferisce la polizia. Cinque anche i feriti, tutti giovanissimi. Il sospetto assalitore sarebbe uno studente della stessa scuola, la Abundant Life Christian School. Il ragazzo è stato ritrovato cadavere dagli agenti all'interno dell'edificio.