Presepe Vivente a Brossasco: un viaggio tra Antichi Mestieri e Spirito Natalizio

Un percorso incantato vi condurrà alla scoperta degli antichi mestieri e della tradizione culinaria locale, immersi in un’atmosfera unica e senza tempo.

Le vie del borgo, illuminate dalla luce calda delle torce e animate dal crepitio dei ceppi ardenti, faranno da cornice a scene di vita quotidiana del passato: artigiani al lavoro, pastori con i loro greggi e attività montane riprodotte nei locali riscaldati da stufe a legna. La musica dal vivo accompagnerà i visitatori lungo il percorso, arricchito da degustazioni di piatti tipici come ravioles, gnoc d'grissin, polenta con salsiccia, pizza cotta nel forno a legna, mundaj, vin brulé, frittelle di mele e dolci fatti in casa.

Uno dei momenti più emozionanti sarà la visita alla stalla con il bue e l'asinello, dove sarà riproposta la scena della Natività, in tutta la sua semplicità e bellezza.

L’appuntamento di sabato 24 dicembre inizierà alle 18:00 e culminerà con la celebrazione della Santa Messa di mezzanotte: il Parroco, accompagnato dai figuranti del Presepe, guiderà il corteo fino alla chiesa parrocchiale. La rievocazione sarà ripetuta lunedì 26 dicembre, dalle 17:00 alle 23:00.

Durante entrambe le giornate, sarà possibile visitare il Museo del Legno, situato nei pressi del punto di partenza del presepe. L’ingresso all’evento e al museo è gratuito.

Non perdete l’occasione di immergervi in un Natale fatto di tradizioni, profumi e sapori autentici, dove passato e presente si fondono per regalare emozioni uniche.