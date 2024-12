Lions Club Canale Roero al fianco dei più fragili

Donati mille euro in buoni pasto per un Natale di solidarietà

Il Natale è sinonimo di solidarietà e vicinanza, un momento dell’anno che il Lions Club Canale Roero celebra con impegno concreto in linea con il proprio motto: «We Serve - Noi serviamo».

Con l’avvicinarsi delle festività i soci del Club hanno intensificato le iniziative a favore delle persone più fragili. In particolare è stato consegnato al Consorzio socio assistenziale Alba - Langhe - Roero l'importo di mille euro in buoni pasto per donare un sorriso a chi l’ha perso da troppo tempo.

Anche perché a Natale va bene divertirsi, ma ce la ricordiamo la storia dell'essere tutti più buoni, sì?