Coppa Italia, Juve-Cagliari 4-0: bianconeri ai quarti

(Adnkronos) - La Juventus batte il Cagliari per 4-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti, dove affronterà l'Empoli. I bianconeri si impongono con i gol di Vlahovic (44'), Koopmeiners (53'), Conceicao (80') e Gonzalez (89').

I padroni di casa sbloccano il risultato in chiusura di primo tempo con la giocata di Vlahovic, che controlla il pallone, si gira e di sinistro trova l'angolo fuori dalla portata di Scuffet. In avvio di ripresa, Koopemeiners firma il raddoppio con una splendida punizione. Nel finale, la Juve dilaga. All'80' Conceicao sfrutta il suggerimento di Gonzalez e buca Scuffet. In chiusura di match, Gonzalez completa il poker con un delizioso pallonetto alla fine di un'azione personale.