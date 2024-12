Ottomila euro di solidarietà per la Collina degli Elfi con il Natale dei Brüt Sporc e Gram

La nona edizione del Natale di solidarietà, organizzata dai Brüt Sporc e Gram, ha raccolto 8.150 euro, devoluti alla Collina degli Elfi ODV di Govone. L’evento, ospitato dalla Locanda Roma di Castagnole Lanze, ha visto la partecipazione di 250 persone, tra appassionati, famiglie e sostenitori, unite dalla voglia di sostenere un progetto che regala sorrisi alle famiglie con bambini in fase di recupero dalle terapie oncologiche.

Gli organizzatori hanno espresso tutta la loro gratitudine per il successo dell’evento: "Abbiamo cominciato a crederci pochi giorni fa, quando abbiamo chiamato la Locanda Roma per dire che saremmo stati in 250. Un risultato pazzesco che ripaga due mesi di lavoro. Grazie a chi ha donato i premi, comprato i biglietti, fatto donazioni e a tutti quelli che ci hanno supportato e sopportato. Questa serata magica ci dà la spinta per pensare già alla prossima edizione, la decima, che vogliamo rendere indimenticabile».

Il gruppo, nato tra gli spalti dello stadio, ha dimostrato ancora una volta come piccoli gesti possano creare grandi risultati, trasformando un’idea solidale in un evento di successo.

L’estate 2024 si è rivelata un periodo intenso e significativo per "La Collina degli Elfi", l’associazione di Govone che da oltre 15 anni offre un percorso di recupero psicofisico ai bambini in remissione da malattie oncologiche e alle loro famiglie. Quest'anno, il centro ha ospitato 42 famiglie, per un totale di 79 genitori e 74 bambini, con il supporto di ospedali e associazioni di tutta Italia, tra cui il Meyer di Firenze, il Bambin Gesù di Roma e molte altre strutture da nord a sud​, con due città “new entry”: Pescara e Cagliari.