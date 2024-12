Calcio femminile: Mauro Ardizzone è il nuovo allenatore della Freedom FC Women

La Freedom FC Women è lieta di annunciare Mauro Ardizzone come nuovo head coach della Prima Squadra.

Classe 1970, per 13 anni, dal 2003 al 2016, è stato il responsabile tecnico dell’Academy dell’AC Milan all’estero. Successivamente il neo tecnico biancoblu ha lavorato in Spagna, a Gibilterra, in Sudamerica e da formatore e direttore tecnico nella federazione dell’Inner Mongolia. Tornato in Italia ha ricoperto il ruolo di assistente allenatore alla Sambenedettese, in Lega Pro nel campionato 2020/21.

Sbarcato nel calcio femminile ha guidato la Torres in Serie B e, nella stagione 2023-24, il Lugano FC.

La Freedom FC Women, a partire dal Presidente Danilo Merlo, dà il benvenuto al nuovo mister, augurandogli buon lavoro.