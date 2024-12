Alba: ancora posti disponibili nel progetto P.U.O.I. che aiuta a sostenere le spese per i figli

Ci sono ancora posti disponibili nel progetto P.U.O.I. Percorsi - Opportunità -Istruzione. Possono presentare domanda le famiglie con figli e figlie che frequentano la seconda media ad Alba ed hanno un Isee inferiore a 15 mila euro.

Il progetto lancia il risparmio incentivato, per sostenere le spese scolastiche, il tempo libero e i costi per il materiale tecnologico dei figli, triplicando il fondo che il genitore accantona ogni mese, versando per tre anni la somma su un conto corrente gratuito.

Se il genitore risparmia 10, 20, 30 euro al mese, P.U.O.I. triplica la cifra accantonata mettendola a disposizione della famiglia, per libri, mensa, corsi, gite, spese per lo sport come visite mediche, corsi, costi per il tesseramento; spese per arte e cultura come corsi di lingua, informatica, teatro; materiale tecnologico per lo studio, come PC, tablet o connessione internet.

Alla fine dei tre anni, i soldi risparmiati e moltiplicati saranno a disposizione della famiglia per continuare a sostenere i progetti futuri dei figli.

Inoltre, il progetto P.U.O.I. aiuta anche nella scelta della scuola superiore dopo la terza media, offrendo incontri con esperti per figli e genitori, sull’orientamento scolastico. Oltre a ciò, sono previsti anche incontri di educazione finanziaria sul tema del risparmio.

«Il Comune di Alba - spiega l’assessora all’Assistenza scolastica ed Istruzione Donatella Croce - ha aderito al progetto P.U.O.I.. Finanziato dall’Impresa Sociale “Con I Bambini” e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è un’ottima opportunità per supportare il percorso scolastico e la formazione degli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito, dalla seconda media alla fine del biennio delle superiori. Un'iniziativa innovativa finalizzata a prevenire l'abbandono scolastico e a migliorare il livello di istruzione dei minori tra gli 11 e i 16 anni residenti a Cuneo, Alba, Bra e Mondovì».

Per iscriversi, basta compilare il modulo sul sito: https://candidatura.progettopuoi.it/ .