Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Insulto Mariotto non era rivolto a me"

(Adnkronos) - Con chi ce l'aveva Guillermo Mariotto prima di entrare in scena a Ballando con le stelle? Questa sera Striscia la notizia torna sul 'caso Mariotto' e consegna il Tapiro d'oro a Milly Carlucci, attapirata per la serie di discussi comportamenti del giudice venezuelano a Ballando con le stelle. L'ultimo in ordine di tempo è una frase pronunciata in onda da Mariotto poco prima di entrare sul palco ("Che figlia de…") ed evidenziata dal tg satirico.

"Ascolterò l'audio pulito e cercherò di scoprire cosa ha detto approfondendo con ognuna delle persone con cui era. Ma sicuramente non era riferito a me visto che mi chiama 'mami': sono la sua 'mamma'", dichiara Carlucci.

Striscia le fa notare che, in un’intervista, un portavoce di Mariotto ha sostenuto ce l'avesse addirittura con una zanzara: "Può anche essere – commenta scherzosamente Carlucci – perché qui vicini al fiume siamo infestati, magari era stato pizzicato".

"Anche l’episodio della mano appoggiata al ballerino è stato del tutto casuale, dipende da come si vogliono interpretare le cose. Stava facendo il suo show e la mano è capitata in un posto sbagliato", continua la conduttrice, replicando al sondaggio di Striscia secondo il quale – invece – il “fallo” di Mariotto è stato intenzionale per l’86% dei votanti. Per Milly Carlucci si tratta del quarto Tapiro in carriera. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).