Da Confagricoltura Donna fondi per la onlus di Maria Grazia Cucinotta

ROMA (ITALPRESS) - Sottolineare l'importante contributo delle imprenditrici agricole, fondamentale per il settore e l'economia. "Le donne in agricoltura ci sono, fanno rete e aumentano i risultati del loro impegno": così Alessandra Oddi Baglioni, Presidente di Confagricoltura Donna, che con questo spirito ha portato avanti il progetto "Le grandi Chef incontrano Confagricoltura Donna". "Abbiamo voluto dedicare questo anno a questo tema" per evidenziare che "dietro al cibo c'è il territorio e dietro un prodotto c'è sempre il lavoro di tante imprenditrici agricole che in quel prodotto e in quel lavoro credono", ha sottolineato Oddi Baglioni, durante la cerimonia di consegna del ricavato del progetto all'attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta, presidente dell'associazione "Vite senza Paura"."Il progetto che oggi si conclude ha posto in evidenza il forte legame, anche culturale, con la terra e i suoi prodotti: creare delle ricette significa mostrare la cultura da cui quelle ricette derivano e far conoscere concretamente la meravigliosa diversità delle nostre produzioni agricole regionali e la varietà infinita del modo di interpretarle", ha spiegato la presidente. "Abbiamo chiesto a 8 chef stellate di individuare delle ricette nuove con dei prodotti antichi" e, "siccome le donne sono sempre multitasking, oltre che dare visibilità alle nostre produzioni, abbiamo realizzato anche un'iniziativa di solidarietà, con i ricavati del libro che sono andati a sostenere la onlus 'Vite senza paurà".Per il prossimo anno, Confagricoltura Donne vuole puntare sulle Stem. "Puntiamo a valorizzare l'innovazione in campo femminile", ha concluso la presidente."Devo dire grazie a Confagricoltura Donna che con questo progetto ha raccolto fondi per aiutare donne in difficoltà", ha aggiunto Maria Grazia Cucinotta. "Abbiamo creato 'Vite senza paurà per supportare queste donne che stanno passando un momento critico, per cercare di salvare loro la vita: a volte, quando sei troppo coinvolta, ti sembra di non vedere una via d'uscita. Non è così, il destino può essere cambiato grazie alla richiesta di aiuto a persone che sono lì a disposizione per poter aiutare le donne in difficoltà".- foto xi2/Italpress -(ITALPRESS).