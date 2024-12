Incidente sul lavoro al porto di Genova, operaio muore schiacciato contro container

(Adnkronos) - Grave incidente sul lavoro la scorsa notte al porto di Genova Voltri, dove un operaio di 52 anni è morto schiacciato contro un container. L'incidente è avvenuto la scorsa notte intorno alle 3. Secondo quanto ricostruito si sarebbero scontrate due ralle portuali. L'operaio stava controllando i sigilli di un container quando, per cause ancora in via di accertamento, è stato investito e schiacciato.

Inutili i soccorsi, sul posto il 118, la Croce Verde Praese, un'ambulanza di Ponente Soccorso, il gruppo Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Asl3 e la polizia stradale di Sampierdarena. Un altro operaio di 46 anni è rimasto ferito gravemente e trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso.