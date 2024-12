Pachuca battuto 3-0, il Real vince la Coppa Intercontinentale

LUSAIL (QATAR) (ITALPRESS) - Il Real Madrid vince la nuova Coppa Intercontinentale. Pronostico rispettato allo stadio di Lusail, dove i blancos di Carlo Ancelotti hanno la meglio per 3-0 sui messicani del Pachuca, vincitori a giugno della Champions Cup Concacaf e approdati alla finalissima aggiudicandosi prima il Derby delle Americhe col Botafogo e poi superando gli egiziani dell'Al Ahly, campioni d'Africa, ai rigori. Ancelotti lancia subito Mbappè, recuperato dall'infortunio, con Rodrygo, Bellingham e Vinicius a supporto ma sono i messicani a partire meglio, costringendo due volte Courtois - prima con Rodriguez e poi con Idrissi - a rifugiarsi in angolo. Giro palla lento per le merengues, che però col passare dei minuti iniziano a entrare in controllo, anche se senza creare veri pericoli per la porta difesa da Moreno. Il Pachuca lascia ampi spazi alle ripartenze del Real che però manca nell'ultimo passaggio, almeno fino al 37': imbucata di Bellingham, doppio passo di Vinicius e palla in mezzo dove Mbappè trova la coordinazione giusta per mettere in rete, a conferma di un feeling speciale con lo stadio di Lusail, teatro della finale mondiale del 2022 in cui mise a segno una tripletta. Il vantaggio sblocca il Real, che comincia a farsi vedere con più frequenza nella trequarti messicana e al minuto 53 arriva anche il raddoppio con la firma di Rodrygo, che sullo scarico di Mbappè finta di sinistro e poi di destro la piazza a giro nell'angolino. Ancelotti si permette di far uscire l'ex Psg e i blancos mollano un pò, agevolando la reazione dei messicani che si fanno pericolosi in un paio di occasioni con Rondon (Courtois si fa trovare pronto sulla punizione, poi un colpo di testa di poco alto). Una fiammata che risveglia il Real e al minuto 83, con tanto di annuncio dell'arbitro dopo la revisione al Var, un intervento di Idrissi su Lucas Vasquez viene sanzionato col rigore: dal dischetto Vinicius fa 3-0 e chiude i conti, con Ancelotti che conquista il suo 15esimo trofeo alla guida dei blancos, stacca Miguel Munoz e diventa il tecnico più vincente nella storia del club. Per il Real Madrid si tratta invece del nono titolo considerando le tre Intercontinentali vinte quando si sfidavano campioni d'Europa e campioni del Sudamerica e i 5 Mondiali per Club. - foto Ipa Agency -(ITALPRESS).