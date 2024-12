Roma-Sampdoria: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Roma torna protagonista in Coppa Italia. Allo stadio Olimpico i giallorossi affrontano la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ranieri vuole riscattare la brutta sconfitta contro il Como e rialzare l'umore di una piazza che si ritrova a soli due punti dalla zona retrocessione, mentre i blucerchiati arrivano dal pareggio 0-0 contro lo Spezia nell'ultimo turno di Serie B.

Il match tra Roma e Sampdoria è in programma oggi, mercoledì 18 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Paredes, Pisilli, Angelino; Saelemaekers, Soulé; Dovbyk. All Ranieri

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Benedetti, Ricci, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda. All Semplici

Roma-Sampdoria sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.