Violenza su donne, al Papa la targa di Radio 1 per il sostegno alla campagna 'Come un'onda'

(Adnkronos) - "A Papa Francesco la gratitudine di Radio 1 per il messaggio e la benedizione che hanno accompagnato l'iniziativa 'Come un'onda contro la violenza sulle donne'". E' quanto si legge nella targa ricordo consegnata a Papa Francesco per il suo sostegno alla campagna nazionale di Rai Radio1 e Gr intitolata 'Come un'onda contro la violenza sulle donne'.

Nell'ambito dell'udienza generale in Vaticano, è stato il direttore di Radio 1 e dei Gr Rai Francesco Pionati a consegnare la targa in segno di ringraziamento al Pontefice per il messaggio con cui ha aperto e sostenuto la campagna, promossa da Radio 1, 'Come un'onda - Contro la violenza alle donne' in corso nelle principali università italiane da quasi un anno. Pionati ha chiesto a Papa Francesco di continuare ad appoggiare l'iniziativa e di benedire tutti coloro che si battono - ad ogni livello - per difendere le donne e affermare i loro diritti. Il direttore era accompagnato da Elena Paba, inviata del Gr 1 e coordinatrice della campagna.