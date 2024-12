Salone dell’Orientamento 2024: un grande successo di partecipazione

Nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 dicembre, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo, si è svolto il tradizionale Salone dell’Orientamento, organizzato dalla Consulta Provinciale degli Studenti (CPS). L’evento ha registrato un significativo incremento di partecipazione rispetto all’edizione precedente: oltre 850 studenti hanno visitato gli stand allestiti per l’occasione e assistito alle conferenze di presentazione, dimostrando un crescente interesse verso l’offerta formativa e professionale del territorio e oltre.

Al Salone hanno preso parte circa venti istituzioni e organizzazioni, tra cui l’Università di Torino, l’Università di Genova, le Forze Armate, gli ITS e numerose altre realtà universitarie e formative.

“Sono soddisfatto ed orgoglioso per il lavoro svolto dalla Consulta - dichiara Riccardo Spolaore, presidente della CPS -, e in particolare dalla Commissione per l’Orientamento Universitario. Ringrazio tutte le università, gli ITS e le scuole che hanno partecipato a questo importante evento. Un grande ringraziamento anche al Professore Referente della CPS Antonio Moschella, supporto sempre disponibile per i rappresentanti degli studenti”.

“Sono immensamente onorato di aver partecipato a questa iniziativa - aggiunge Giovanni Caligaris, vicepresidente della CPS -, che si è confermata nuovamente un grande successo. Ringrazio gli studenti che hanno partecipato e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Salone, specialmente la Commissione per l’Orientamento”.

Edoardo Alberione, presidente della Commissione per l’Orientamento Universitario, ha commentato: “Sono soddisfatto per il lavoro svolto. Abbiamo messo tanto impegno nell’organizzazione. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi che si sono impegnati in prima persona per la riuscita dell’evento, dimostrando dedizione e spirito di squadra”.

Un plauso particolare è stato rivolto ai membri della Commissione per l’Orientamento, che hanno lavorato con passione per l’organizzazione del Salone:

• Edoardo Alberione

• Denisa Lupu

• Mariasole Fiandrino

• Alexia Viliga

• Angelica Pizzillo

• Elena Chiara Genta

• Eugenio Quaglia

• Pietro Audifreddi

La Consulta Provinciale degli Studenti di Cuneo ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a rendere l’evento un successo e rinnova l’appuntamento al prossimo Salone dell’Orientamento.