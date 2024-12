Hub Affiliations acquisisce FAMACS Agency, ampliando la propria offerta di servizi SEO e marketing nel settore

Hub Affiliations, azienda di riferimento nel settore dell’affiliazione e del marketing online, annuncia con entusiasmo l’acquisizione del 65% delle quote di FAMACS, agenzia di comunicazione e marketing specializzata in SEO, Digital PR e servizi pubblicitari multilingua. Grazie a questa operazione, Hub Affiliations potenzia il proprio posizionamento strategico nel campo del digital marketing, con un focus particolare sul comparto del gaming.

Acquisizione FAMACS: nuovo polo per la crescita e l’espansione globale

FAMACS, fondata dal giornalista Andrea Falco, è nota principalmente per la sua expertise in ambito SEO, con un focus particolare sulla branca off page e una comprovata esperienza nei mercati cosiddetti sensibili. L’agenzia offre inoltre servizi di digitalizzazione e posizionamento online, associando al necessario approccio analitico una forte creatività nella produzione di contenuti, sia testuali che grafici, per storytelling efficaci e produzioni video cinematiche che puntano a massimizzare la visibilità e il valore dei brand clienti. Con una rete di oltre 20.000 siti partner in Italia e all’estero per l’article marketing, FAMACS è in grado di offrire soluzioni integrate e personalizzate a una clientela internazionale, e prevede di chiudere il 2024 con un tasso di crescita superiore al 100%.

L’acquisizione consentirà ad Hub Affiliations di integrare i servizi di Famacs nel proprio ecosistema, perfezionando le già solide competenze nel settore delle affiliazioni e attraverso il lavoro altamente specializzato sui motori di ricerca. L’obiettivo comune è espandersi ulteriormente su scala globale, consolidando la leadership nel marketing digitale, in particolare nel settore gaming, dove le aziende richiedono sempre più un mix vincente di branding e link building di qualità.

Dichiarazioni

Francesco Maddalena, Founder Hub Affiliations

“Abbiamo avuto modo di conoscere Famacs in occasione di numerosi servizi SEO acquistati per i nostri siti 123scommesse.it, Betadvisor.com, derbyderbyderby.it e scommesseseriea.eu, destinati a clienti storici, leader mondiali nel gaming. L’incontro con Andrea Falco è stato illuminante: la sua ambizione e professionalità ci hanno convinto a investire in un progetto di espansione condiviso. Grazie alla loro rete di oltre 20.000 siti partner, potremo estendere i nostri servizi a livello internazionale, condividendo valori, integrità e una visione strategica di crescita comune.”

Andrea Falco, Founder FAMACS

“Diventare partner di una realtà affermata come Hub Affiliations è un grande riconoscimento. La gratificazione che ha suscitato in noi il loro interesse non lo considero però un punto d’arrivo. Al contrario, ho accettato con entusiasmo questa opportunità perché rappresenta il punto di partenza per l’azienda che da sempre desidero costruire. Siamo certi che insieme potremo dar vita a un percorso capace di rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader nel campo della link building per il settore gaming. Abbiamo definito un ambizioso piano di sviluppo, comprensivo di nuove assunzioni, che ci permetterà di offrire ulteriori servizi SEO, oltre a servizi di branding e performance marketing. Questa partnership apre la strada verso un’espansione internazionale di ancor più ampio respiro.”

Roadmap e sviluppi futuri

L’accordo prevede un’espansione internazionale su vasta scala. La sinergia tra Hub Affiliations e FAMACS consentirà di ampliare il portfolio clienti, rafforzare la presenza sul mercato estero e lanciare nuovi servizi mirati al branding e al performance marketing. Il piano di crescita include l’implementazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, un potenziamento del team specializzato e l’obiettivo di incrementare ulteriormente il tasso di crescita nei prossimi anni.

Riconoscimenti e leadership di mercato

Hub Affiliations è stata premiata per due volte agli EGR Awards 2024 come miglior affiliato e miglior affiliato scommesse, aggiudicandosi l’acquisizione di oltre 100.000 nuovi clienti solo nel 2024. Questo track record testimonia la solidità del modello di business e la capacità di adattarsi a un mercato in costante evoluzione. FAMACS ha costruito il proprio successo grazie alla capacità di mettere la profonda conoscenza dell’editoria digitale al servizio delle moderne esigenze nel campo di digital marketing, per offrire servizi SEO e di link building altamente performanti, supportati da una rete globale di oltre 20.000 siti partner.

Questa infrastruttura, unita a un approccio consulenziale personalizzato, ha permesso all’agenzia di distinguersi rapidamente come punto di riferimento nel settore, suscitando – pur molto giovane - l’interesse di brand di grande rilevanza nel panorama internazionale.

