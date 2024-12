Bossolasco inaugura il 2025 con arte, musica e cultura: un nuovo anno ricco di emozioni

Il nuovo anno in Alta Langa inizia con un’offerta culturale d’eccezione che celebra la creatività e il talento del territorio. Dal 1° gennaio 2025, l’ex Confraternita dei Battuti Bianchi di piazza Oberto ospiterà la mostra fotografica di Maurizio Beucci (foto sotto), foto dal romanzo turistico Impossible Langhe di Pietro Giovannini. La mostra, prodotta dalla Fondazione Radical Design su impulso di Sandra e Charley Vezza, mira a promuovere le Langhe attraverso un linguaggio visivo intimo e originale, capace di svelare una Langa nascosta, lontana dai consueti cliché.

Le fotografie di Maurizio Beucci, nate dal suo peregrinare con Pietro Giovannini, offrono una visione sorprendente e inattesa di queste colline, catturando frammenti di autenticità che sfuggono all’immagine più conosciuta. Fotografo di fama internazionale, Beucci, nato a Torino e residente nella Langa del Moscato, vanta collaborazioni con gallerie prestigiose come la Somerset House di Londra e la Leica Galerie di Milano, oltre a pubblicazioni su riviste internazionali come Vogue China, How to Spend It e AD. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 fino al 30 aprile 2025.

Domenica 5 gennaio, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a una giornata speciale con l’autore. Maurizio Beucci accompagnerà i visitatori in una visita guidata alla mostra, con due appuntamenti previsti alle ore 15:00 e alle ore 17:00. Un’occasione unica per scoprire i dettagli e i racconti dietro ogni immagine, direttamente dalla voce del fotografo.

Sempre il 1° gennaio, alle ore 18:00, la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in piazza XX Settembre farà da cornice al Concerto di Capodanno del celebre fisarmonicista Diego Trivellini. Con la direzione artistica del Maestro Walter Porro, Trivellini presenterà Ennio Morricone in 101 suoni, uno spettacolo unico che valorizza il genio musicale del grande compositore italiano.

Protagonista della serata sarà la "fisarmonicorchestra", uno strumento straordinario e innovativo, progettato su misura per Trivellini da artigiani di Castelfidardo. Questo strumento permette di riprodurre in modo sorprendente le sonorità di un’orchestra sinfonica, offrendo una performance completamente dal vivo. Il programma include alcuni dei brani più amati di Ennio Morricone, tra cui i celebri temi del west, C’era una volta in America, Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Sacco e Vanzetti e molti altri.

Il concerto è a ingresso gratuito e rappresenta un’occasione imperdibile per vivere l’emozione della musica dal vivo in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Diego Trivellini, noto per la sua versatilità e innovazione, ha calcato palcoscenici italiani e internazionali, collaborando con grandi artisti e partecipando a progetti di rilievo. Tra le sue iniziative spiccano performance in onore di Ennio Morricone e progetti sociali come il “Teatro nei condomini” durante il lockdown. Trivellini è anche promotore della musica classica tra i più giovani e vincitore di importanti riconoscimenti artistici.