Manovra, Gribaudo: "La maggioranza dice di voler far operare le province e poi taglia fondi per le strade a favore del Ponte sullo stretto, una vergogna"

“Nei voti agli emendamenti c’è stato un intervento notturno sulla manovra di bilancio per tagliare 1.5 miliardi di euro per tutte le province e le regioni a favore del fantomatico Ponte sullo Stretto. È una vergogna”. Lo afferma la vicepresidente nazionale del PD Chiara Gribaudo.



“Le risorse in questione - spiega la parlamentare cuneese - erano destinate alle regioni, alle province e alle citta' metropolitane per la manutenzione delle strade e per il miglioramento delle stesse previste nei fondi di sviluppo e coesione. Sembra uno scherzo, purtroppo è tutto vero.”



Prosegue Gribaudo: “Proprio Due giorni fa durante una conferenza stampa il presidente della provincia Robaldo ha parlato di piano pluriennale per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, con particolare attenzione alla pavimentazione stradale. Temo che l’intervento notturno della manina abbia contribuito ad alimentare il sogno proibito di Salvini e dato vita a un incubo per Robaldo. Ma soprattutto per i cittadini cuneesi.”



“A parole vogliono ridare poteri e capacità di operare alle province e poi tagliano i fondi su una delle loro principali competenze. Questa provincia non merita tutto questo. Non merita di vedere i fondi per le sue strade tagliate, non merita gli infiniti ritardi sul Tunnel del Tenda, non merita l’umiliazione di non vedere neanche un euro di ristoro per cittadini e operatori economici. L’incapacità di Salvini sta procurando danni incalcolabili per la nostra economia e il nostro territorio agli amministratori locali chiedo di farsi carico di questa iniquità” chiosa la deputata dem