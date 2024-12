All'ospedale di Verduno un "locker" per ritirare la spesa

Il punto vendita Spazio Conad di Alba, in sinergia con l’Asl Cn2, si è messo al servizio della comunità, installando un armadietto per le consegne della spesa presso l’ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.

Il "locker" è stato inaugurato lunedì 16 dicembre, alla presenza di Domenico Larizza in rappresentanza del punto vendita Spazio Conad di Alba, del commissario Asl Cn2 Paola Malvasio, del direttore sanitario Asl Luca Burroni, della responsabile Progetti, Ricerca e Innovazione del'Asl Giuliana Chiesa, insieme ai suoi collaboratori e collaboratrici, e del vicesindaco di Verduno Luciano Vero.

L’idea di questo servizio è maturata nell’ambito del progetto Talenti Latenti , un’iniziativa di welfare di territorio tra pubblico e privato, promossa dall’ASL CN2 sotto la direzione di Giuliana Chiesa, che ha saputo coinvolgere nel progetto numerose aziende private e del mondo cooperativo, operanti sul territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria di Alba e Bra.

Proprio negli incontri progettuali di Talenti Latenti è maturata la consapevolezza che un servizio come lo spazio per la consegna della spesa sarebbe potuto essere un importante e apprezzato strumento di welfare per i numerosi dipendenti dell’Ospedale Ferrero, che ne avrebbero sicuramente beneficiato per conciliare più facilmente il tempo dedicato al lavoro con il tempo dedicato alla famiglia. Partendo da questa idea, in breve tempo è stata pubblicata dall’ASL CN2 una manifestazione di pubblico interesse e il punto vendita Spazio Conad di Alba si è aggiudicato il bando.

Il socio Conad Domenico Larizza ha subito dichiarato di essere orgoglioso di potersi mettere a disposizione della comunità, affrontando con coraggio ed entusiasmo questo importante investimento.

Il Locker HeyConad è stato installato in un’area coperta, di libero accesso a dipendenti e cittadini, ai piedi della scalinata dell’ingresso Nord, lato Santa Vittoria d’Alba, ponendo così le condizioni per essere al servizio sia dei dipendenti dell’ospedale, sia dei dipendenti delle aziende che operano nelle vicinanze, sia dei residenti del comune di Verduno.

Da oggi chi avrà il piacere o l’esigenza di fare la spesa online sulla app HeyConad, potrà scegliere come punto di ritiro il nuovo locker di via Tanaro 7/9 a Verduno.