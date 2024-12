Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale: dalla Fondazione CRC sostegno a 71 progetti del territorio

1,6 milioni di euro a sostegno di 71 progetti dedicati a promuovere azioni di contrasto e adattamento al cambiamento climatico e migliorare la sostenibilità ambientale degli enti del territorio, attivi sui diversi ambiti. Questo l’esito del bando Percorsi di sostenibilità, edizione 2024, deliberato nelle scorse settimane dal CdA della Fondazione CRC.

Il bando si è articolato in quattro misure:

• Misura 1 “Clima e energia”, dedicata ad azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici, partner tecnico Environment Park: o Misura 1A Comunità Energetiche Rinnovabili (8 contributi per un totale di 110.300 euro): dà seguito all’impegno su questo tema, con l’obiettivo di attrarre risorse PNRR e aumentare la potenza installata; o Misura 1B Mitigazione (26 contributi per un totale di 755.800 euro), dedicata in particolare a interventi di riqualificazione degli edifici, risparmio energetico e riduzione delle emissioni

• Misura 2 “Economia circolare e transizione ecologica” (10 contributi per un totale di 211.100 euro), partner tecnico Erica società cooperativa: sostegno a progetti innovativi con impatto sociale e ricadute a vantaggio delle categorie fragili e svantaggiate (riuso di abiti, borse, stoviglie, …);

• Misura 3 “Biodiversità e riconnessione con l’ambiente naturale” (24 contributi per 453.000 euro), partner tecnico Politecnico di Torino: i progetti sostenuti dedicano grande attenzione al rapporto tra uomo e natura, con un buon coinvolgimento di scuole, pubblica amministrazione locale e associazioni ambientaliste;

• Misura 4 “Tutela delle risorse idriche” (3 contributi per 69.800 euro), partner tecnico Politecnico di Torino: sostegno a progettualità dedicate a una migliore gestione dell’acqua.

“Il tema della sostenibilità ambientale è al centro di molte iniziative promosse dalla Fondazione CRC con l’obiettivo di accompagnare il territorio provinciale verso un minore impatto ambientale delle attività realizzate, generare ricadute anche in ambito comunitario e promuovere una nuova e diffusa consapevolezza su questi temi” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “Grazie alle risorse deliberate sul bando Percorsi di sostenibilità, giunto alla seconda edizione, diamo continuità a questa azione: la risposta avuta del territorio conferma quanto la nostra comunità provinciale sia sensibile e attiva su questi temi”.

Gli elenchi dei contributi deliberati sono disponibili sul sito web della Fondazione CRC alla pagina https://fondazionecrc.it/cosafacciamo/percorsi-di-sostenibilita-2/.