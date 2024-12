Capodanno Roma, sorpresa Tony Effe: verso il Palaeur per concerto di fine anno

(Adnkronos) - Tony Effe non lascia ma raddoppia. A quanto risulta all’Adnkronos lo show di Capodanno del trapper ci sarà eccome. Ma non con l’organizzazione del Campidoglio e del sindaco Roberto Gualtieri. L'artista si prepara a salire per conto suo, come ha già fatto con successo qualche mese fa, sul palco del Palaeur e, considerato il clamore della vicenda, si preannuncia un altro soldout da record.