Crissolo: tradizione e innovazione ai piedi del Monviso

Crissolo, piccolo gioiello incastonato nella valle Po, è un luogo che rapisce il cuore dei visitatori grazie alla sua natura incontaminata, ai panorami mozzafiato e alla vicinanza del maestoso Monviso.

Il paese si trova infatti al cospetto del "Re di Pietra" che si può ammirare da vicino da Pian del Re distante 8 chilometri dal centro che si può raggiungere, oltre che a piedi, anche in auto in 15 minuti, per scoprire le sorgenti da cui nasce il fiume Po. In inverno la strada per le auto è transitabile solo fino a Pian della Regina.

Situato a 1318 metri di altitudine, Crissolo è il Comune più alto della valle Po ed è una meta ideale per chi desidera vivere la montagna nella sua forma più autentica e rigenerante.

La bellezza di un luogo senza tempo

Immerso nel silenzio e nella quiete delle Alpi cuneesi, Crissolo offre scenari unici, che si trasformano con il susseguirsi delle stagioni.

In inverno, Crissolo mostra tutta la sua selvaggia meraviglia: un paesaggio mozzafiato, nel cuore delle Alpi Cozie, in una Valle rimasta preservata negli anni e volutamente poco antropizzata e per questo con infinite possibilità sportive. Tantissimi i percorsi e sentieri, dai più semplici a quelli di maggior livello tecnico, da percorrere con ciaspole, ramponi, o anche sci.

Crissolo è una meta fruibile tutto l’anno, non certo solo d’inverno: in estate, infatti, quando le bianche nevi lasciano il posto ai verdeggianti prati, i sentieri escursionistici permettono di esplorare paesaggi incantevoli, accompagnati dal canto del fiume Po, che proprio qui ha le sue sorgenti.

Camminare ai piedi del Monviso, simbolo incontrastato delle Alpi occidentali, regala emozioni profonde e la sensazione di trovarsi in un luogo magico, dove il tempo sembra rallentare.

Tradizione, ospitalità e gastronomia

Il cuore di Crissolo batte forte grazie alla calda accoglienza delle sue strutture ricettive e alla passione dei suoi abitanti.

Tra queste l’Albergo Monviso, che dallo scorso novembre è gestito da Andrea e Desy Cardellino Poma, una delle più antiche locande del borgo montano e simbolo dell’ospitalità locale, che invita a trascorrere momenti indimenticabili, come il tradizionale Cenone di Capodanno, dove la gastronomia montana si esprime attraverso piatti genuini e saporiti.

I sapori autentici della cucina locale sono un vero e proprio viaggio sensoriale: dai formaggi d’alpeggio alle carni di montagna, fino alle specialità tipiche come le polente fumanti e i dolci fatti in casa. Ogni pasto diventa un momento di condivisione, impreziosito da un panorama che si affaccia sulle vette alpine.

Natura e relax: un luogo per rigenerarsi

Crissolo è la destinazione perfetta per chi cerca un rifugio lontano dal caos della vita cittadina. Qui il silenzio è musica: il fruscio del vento tra i larici, il richiamo delle marmotte e il volo elegante delle aquile creano un’atmosfera unica. La valle, con i suoi sentieri e scorci incontaminati, è il luogo ideale per ritrovare la connessione con la natura e ricaricare corpo e mente.

Inaugurazione del nuovo Bancomat sabato 21 dicembre

Il progetto 'C+P GreenTrailVentures', società che gestisce la struttura, nasce dall'iniziativa imprenditoriale della famiglia saluzzese Cardellino-Poma, già attiva da tempo attiva nel campo industriale ed immobiliare e ha la finalità di promuovere un concetto di turismo montano sostenibile e rispettoso dell'ambiente e del territorio attraverso una proposta che vede il visitatore al centro, “coccolato” da numerosi servizi, che vanno dalla possibilità di pensione completa al wifi in tutti gli ambienti, al servizio navetta, al noleggio delle attrezzature sportive, alle escursioni guidate con guide alpine professionali… Servizi normalmente appannaggio di strutture più grandi e prestigiose.

Con questa formula si vuole fare in modo che Crissolo guardi al futuro con una nuova prospettiva, smarcandosi progressivamente dal classico connubio “montagna uguale sci”, che sempre più, anche e soprattutto a causa della crisi climatica, sta mostrando i suoi forti limiti, ma rendendola fruibile anche ad una diversa platea, appassionata delle tante opportunità sportive offerte dall’Alta Valle e del suo alto valore paesaggistico e naturalistico.

Sabato 21 dicembre nel dehors dell’Albergo Monviso, proprio con la finalità di migliorare i servizi preesistenti e di rendere Crissolo sempre più accessibile per tutti, sarà inaugurato il nuovo Bancomat grazie all’interessamento di Andrea Cardellino e della moglie Desy. Un servizio che affiancherà il preesistente “Postamat”, sito presso il comune, con un servizio di respiro più internazionale e fruibile anche dai tanti visitatori stranieri.

“Siamo orgogliosi di informare la nostra clientela e tutta la comunità di Crissolo che è stato installato, ed entrerà in funzione nei prossimi giorni il nuovo ATM (sportello bancomat), situato nel dehors della nostra struttura.

Il dispositivo, convenzionato con qualsiasi banca nazionale o globale, consentirà di effettuare ogni operazione di prelievo e bancaria, e sarà a disposizione di chiunque lo necessiti.

Questa è una iniziativa fortemente voluta dal gruppo Cardellino-Poma, di cui ‘GreenTrailVentures Srl’ fa parte, e dal nostro partner finanziario internazionale Euronet Finance Ltd, per dare un segnale forte, che anche nelle piccole comunità montane ‘Volere è potere’, e che con spirito d'iniziativa, un passo alla volta si riuscirà a rivitalizzare la Valle, riportandola agli antichi splendori.

Questo sabato, per inaugurare il nuovo servizio, ma anche per aprire la stagione Natalizia ormai alle porte, a partire dalle 10 e fino alle 11,30, offriremo un buffet gratuito per tutti coloro che vorranno partecipare. Invitiamo tutta la popolazione e le autorità a questo momento conviviale” affermano i gestori dell’hotel Monviso”.

La valorizzazione delle specificità locali e l’offerta di esperienze autentiche, nel rispetto del delicato ecosistema alpino, sono fondamentali per far conoscere Crissolo a un pubblico sempre più ampio.

L’idea di un turismo responsabile e consapevole, legato al concetto alpinistico di “étape”, permette ai visitatori di vivere la montagna mantenendo un forte legame con la tradizione, senza rinunciare al comfort di strutture moderne e accoglienti.

Crissolo: un gioiello da riscoprire

Crissolo resta un luogo unico, autentico e magico, dove natura, tradizione e ospitalità si fondono armoniosamente. La bellezza di questa valle non ha nulla da invidiare a destinazioni più famose e pubblicizzate: infatti Crissolo ha tutto ciò che serve per regalare emozioni indimenticabili tutto l’anno

Che sia una giornata sulla neve, una passeggiata tra boschi silenziosi o semplicemente un momento di relax ai piedi del Monviso, il paese tutto quanto lo circonda è una destinazione da vivere e custodire nel cuore.

Per chi ha avuto la fortuna di scoprirla, Crissolo rappresenta molto più di una semplice meta turistica: è un luogo dell’anima, dove ogni passo racconta una storia antica e ogni panorama lascia senza fiato.

Un invito a lasciarsi incantare e a contribuire, con amore e rispetto, alla rinascita di questa meravigliosa perla della valle Po.