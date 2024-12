Ferragnez, l'attico a CityLife di Chiara Ferragni e Fedez è stato affittato? La cifra stellare

(Adnkronos) - L'attico di CityLife, dove un tempo vivevano Fedez e Chiara Ferragni, sarebbe stato affittato. A trasferirsi nella vecchia dimora dei Ferragnez pare sia il calciatore Marcus Thuram, attaccante dell'Inter che avrebbe scelto l'appartamento da 477 mq con vista sullo skyline di Milano a una cifra da capogiro.

Il calciatore di serie A ha condiviso sul suo profilo Instagram delle storie in cui mostra alcuni angoli del suo nuovo appartamento a Milano. Le immagini non sono sfuggite ai fan 'nostalgici' dei Ferragnez: "Ma è l'attico in cui abitavano Fedez e la Ferragni?", chiede un utente sulla piattaforma X. L'appartamento a cui si fa riferimento è stato il nido d'amore di Chiara Ferragni e Fedez per cinque anni, fino a quando i due hanno deciso di traslocare in una nuova casa, ancora più grande e più lussuosa, sempre nel quartiere dei vip di Milano, in cui ora vive l'imprenditrice digitale.

I fan hanno notato la somiglianza tra la nuova casa del calciatore e quella in cui vivevano i Ferragnez, che è stata anche il set della serie omonima di Prime Video. Le chiavi dell'attico di CityLife potrebbe essere state consegnate a Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, che ha arredato il salone con un mini campo da basket. E dove Fedez teneva tutta la sua collezione Marvel, gli utenti hanno notato che ora si trovano esposte le sneakers air jordan del calciatore.

"Situata nella residenza firmata Zaha Hadid all’undicesimo e ultimo piano, del quale gode dell’uso e dell’accesso esclusivo, si riserva una vista unica nel suo genere sullo skyline milanese ed il paesaggio circostante", questo recitava parte dell'annuncio pubblicato lo scorso anno dall'agenzia dell'immobile. E a non farselo scappare pare sia stato proprio il calciatore Thuram, che avrebbe scelto di vivere all'undicesimo piano dell'attico alla cifra di circa 35mila euro di affitto mensile, escluse le spese condominiali.