Finanziaria, taglio da 1,5 miliardi agli enti locali, Robaldo: "E' la fine della manutenzione delle strade provinciali"

C'è grande preoccupazione per l'approvazione di un emendamento alla Legge di Bilancio che taglia 1 miliardo e mezzo ai fondi dal 2029 al 2036 di Province e Città metropolitane, destinati agli investimenti per la messa in sicurezza delle strade provinciali.

Immediato il commento di Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, ente che ha in gestione oltre 3 mila chilometri di strade e che fa una fatica enorme a procedere con le manutenzioni già con le attuali risorse. Senza contare che questo Governo in ogni occasione ripete

quanto sia urgente restituire alle Province un ruolo e le risorse per le strade. E, aggiungiamo, sono appena state inasprite le sanzioni del Codice della Strada proprio perché in Italia ci sono troppi morti sulle strade. Questa provincia lo sa molto bene. Ma sa anche molto bene come la condizione delle strade sia uno degli elementi che concorrono all'alto numero di morti e di incidenti che ogni anno si registrano.

Così Robaldo: "Il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia, Pasquale Gandolfi (Bergamo), ci ha informato rispetto alla approvazione di un emendamento alla legge di bilancio in discussione in Parlamento che prevede il taglio di 1,5 miliardi agli Enti Locali, cioè Comuni e Province. Per queste ultime, in particolare, ciò sarebbe devastante. Ci appelliamo a tutte le forze politiche affinché vi sia un ripensamento pena il definitivo affossamento degli interventi di manutenzione delle strade provinciali".