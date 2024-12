Partita dall'Austria, arriva ad Alba arriva la delegazione "La luce della pace"

Anche quest’anno la Luce della Pace, originariamente raccolta nella Grotta della Natività di Betlemme, arriverà ad Alba dopo un lungo viaggio partito dall’Austria.

Una delegazione, che comprende anche due Rover del Gruppo Scout Alba 7, si è recata a Trieste per accoglierla all’arrivo sul territorio italiano e da lì viaggerà sul treno in direzione Genova con fermate e iniziative di accoglienza della Luce in ogni stazione; ad Asti sarà prelevata dai rappresentanti della Quercia Scout e trasportata in città. Altri treni da Trieste percorreranno le principali direttrici ferroviarie verso il resto dell’Italia per arrivare in Sicilia, Sardegna e Lampedusa.

L’appuntamento è per sabato 21 dicembre ore 20,30 in Piazza Michele Ferrero da dove partirà una fiaccolata che si snoderà per le vie del centro.

Anche quest’anno si è scelto di fare questa camminata senza simboli né bandiere e IN SILENZIO perché la guerra, la violenza il sopruso usano parole forti, gridano, urlano, fanno tanto rumore ma la Pace, come l’Amore, non ha bisogno di essere urlata, ha bisogno di rispetto e cura, proprio come une esile fiammella necessita di attenzioni e riguardi per poter viaggiare dal vicino oriente per migliaia di chilometri attraverso tutta l’Europa e arrivare fino a noi e oltre.

Dopo una tappa in piazza del Duomo la fiaccolata si concluderà in piazza Garibaldi dove sarà allestita una tenda che ospiterà la Luce fino alla serata di domenica 22.

Sarà uno spazio di riflessione in cui le associazioni, che hanno aderito e condiviso l’iniziativa, porteranno del materiale informativo e dove ognuno potrà lasciare un suo pensiero positivo di Pace e portare a casa la Luce. La tenda sarà vegliata e aperta tutta la notte.

A chi deciderà di portare a casa la fiammella della Luce gli organizzatori chiedono di curarla e mantenerla almeno fino all’Epifania come segno di impegno personale verso un valore fondamentale come la Pace.