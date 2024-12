Progetto Erasmus+, gruppo di insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Cherasco in Svezia

Le insegnanti in Svezia

La prima settimana di dicembre, in relazione al progetto Erasmus+ “L’esperienza naturale in outdoor: i giardini inclusivi”, un gruppo di insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Cherasco è partito per la Svezia.

Le due insegnanti di scuola dell’infanzia Bogetti Alessandra, Martone Elena e l’insegnante di scuola primaria Zorniotti Carola, hanno visitato e affiancato per tre giorni le insegnanti della scuola dell’infanzia Skälby förskola e della scuola Skälbyskolan di Järfälla, in Svezia.

Durante i tre giorni, le docenti sono state ospiti delle varie strutture scolastiche ed hanno osservato i diversi momenti della giornata, accompagnate dalla Dirigente che ha fornito loro spiegazioni dettagliate sulla modalità di lavoro educativo e didattico.

Lo scopo di questo viaggio è stato quello di osservare e vivere il modello scolastico Svedese, conoscendo sia l’organizzazione ed il lavoro degli insegnanti, che la progettazione educativo/didattica proposta agli studenti. Ci sono stati molti momenti dedicati allo scambio, alle domande, alle osservazioni rispetto alle attività e alle esperienze legate al lavoro che viene svolto sia all’interno che all’esterno delle aule.

E’ stata un’esperienza importante e formativa, che ha permesso di vivere in un contesto diverso da quello italiano, con modelli organizzativi ed educativi differenti, con una visione rispetto al “fuori”, alla natura, al vivere all’aperto, al benessere a scuola molto interessanti.

L’obiettivo delle visite e del progetto è quello di osservare diversi modelli di scuole, che al loro interno abbiano eccellenti progettazioni di outdoor education, in modo da avere idee e indicazioni per valorizzare gli spazi esterni delle nostre strutture e per favorire l’inclusione e la co-educazione degli studenti.

Questo primo viaggio è sicuramente un ottimo punto di partenza per ripensare ad alcune pratiche educative/didattiche e per mettere in atto pensieri di progettazione delle aree esterne alle nostre strutture scolastiche.