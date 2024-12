Regione: FdI, 1 miliardo e 380 milioni per le case popolari di tutta Italia

“Abbiamo appreso in serata dalla comunicazione del Presidente nazionale di Federcasa Marco Buttieri, ieri alla Camera proprio per seguire da vicino l’ultima fase dell’intensa attività parlamentare al riguardo, la notizia di questo stanziamento previsto dal Governo di oltre 1miliardo e 380milioni di euro per le valorizzazione delle case popolari in tutta Italia – commentano Federica Barbero, Marina Bordese e Daniela Cameroni, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia”.

“Abbiamo avuto modo di confrontarci anche recentemente con Buttieri su alcune necessità ed emergenze del nostro territorio piemontese, ciascuna per la propria provincia, alcune delle quali ci sono state rappresentate direttamente da Sindaci e Amministratori comunali che incontriamo ogni giorno - affermano i consiglieri Barbero, Bordese e Cameroni -. Questa nuova misura che consentirà di efficientare gli immobili pubblici destinati a chi ne ha più bisogno, ci rende particolarmente felici, soprattutto in un periodo come questo, dedicato alle festività natalizie e per definizione alla Famiglia.”

“Attraverso le risorse del REPowerEU del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione all'Investimento 17 "Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)" della Missione 7, sarà quindi possibile finanziare anche progetti e realizzazioni nei nostri territori tra quelli già avviati - continuano i consiglieri Barbero, Bordese e Cameroni - e proporne di nuovi. Tutti gli interventi, peraltro, saranno da effettuare in tempi brevissimi, visto che i fondi sono già disponibili per il 2025. Per questo motivo abbiamo già chiesto a Buttieri la disponibilità a incontrarci nei prossimi giorni per essere aggiornate e confrontarci in merito agli avanzamenti sul tema”.

“Senza dubbio è doveroso ringraziare il Governo e tutta la Task force della Presidenza del Consiglio che ha lavorato alla definizione di questa opportunità storica, che arriva dopo decenni di mancanza di stanziamenti così cospicui destinati al settore - concludono Federica Barbero, Marina Bordese e Daniela Cameroni -. Come Piemonte, anche attraverso il ruolo dell’Assessorato, ma soprattutto grazie al lavoro e ai progetti delle nostre Aziende per la Casa piemontesi non mancheremo di cogliere la sfida di spendere in fretta e bene queste risorse, finalizzate a rendere migliore al vita di chi ha maggiori difficoltà, rispetto ad un tema così sentito come il luogo dove si vive e si condividono gli affetti”.