Filiera Futura e I3P lanciano la call for startup “Terra & Tech | Innovazione per la filiera del vino”

Cuneo, 10 dicembre 2024 - Filiera Futura e I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, annunciano il lancio di una nuova call for startup, intitolata “ Terra & Tech | Innovazione per la filiera del vino ” e rivolta a tutte le imprese, italiane ed estere, che stanno sviluppando soluzioni e tecnologie innovative in grado di contribuire all’evoluzione del settore vitivinicolo, con l’obiettivo di accelerare il processo di transizione verso nuovi modi di coltivare, produrre e vendere in modo sostenibile.

L’iniziativa rientra nell’ambito di Terra & Tech , il programma di open innovation per la viticoltura italiana avviato nel 2023 da Filiera Futura in collaborazione con I3P per coinvolgere i produttori di vino e le startup innovative nell’individuare, selezionare e testare sul campo i migliori progetti tecnologici da mettere al servizio delle vigne di tutta Italia. Il programma è stato presentato con un evento pubblico a Milano e con una serie di workshop tenuti nel corso del 2024 in Piemonte, Veneto, Toscana, Marche e Sicilia a cui hanno partecipato oltre 140 produttori, professionisti e ricercatori del comparto vitivinicolo. Gli incontri sono stati realizzati grazie al sostegno e all'adesione al progetto da parte di una cordata di fondazioni di origine bancaria attive sui territori e associate a Filiera Futura, ovvero Fondazione CRC, Fondazione Cariverona, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Carifac, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione CON IL SUD.

Ai tavoli di confronto con gli operatori e le operatrici della filiera, organizzati appositamente per ascoltare dal vivo le esigenze di un settore che sta affrontando sfide di cambiamento decisive per il proprio futuro, sono state raccolte le necessità odierne del mondo vitivinicolo: criticità produttive a cui trovare nuove soluzioni, attività da ripensare in chiave tecnologica, fasi che potrebbero beneficiare della digitalizzazione. Il team di specialisti di Terra & Tech darà quindi risposta a queste esigenze attraverso la metodologia dell’open innovation, paradigma che prevede e facilita l’accesso a idee, tecnologie e progettualità esterne per integrarle nei modelli di business già esistenti.

La call for startup, a partecipazione gratuita, si rivolge alle società costituite che abbiano da proporre un’idea innovativa, un prototipo tecnologico oppure un prodotto o servizio già sul mercato che risponda a una o più delle sfide di innovazione in vigna, in cantina o nel marketing del settore vitivinicolo. L’elenco completo delle challenge aperte - che spaziano dall’automazione dei processi produttivi al monitoraggio e analisi dei dati in tempo reale, fino all’introduzione di nuove biotecnologie e all’ottimizzazione dei consumi idrici ed elettrici - è disponibile sulla pagina web ufficiale dell'iniziativa, insieme al regolamento completo e al modulo di candidatura che sarà possibile compilare fino al 27 gennaio 2025.

Le progettualità candidate verranno valutate e selezionate entro il successivo mese di febbraio, per poi premiare le più promettenti durante un evento dedicato ad aprile e in seguito avviare la loro sperimentazione sul campo con i produttori della rete Terra & Tech. I criteri di valutazione che saranno utilizzati nell’analisi dei progetti sottoposti alla call includono la solidità dell’azienda e del team imprenditoriale, la fattibilità tecnica delle proposte e la loro integrabilità nelle filiere produttive, l’impatto economico, ambientale e sociale dei progetti e la loro aderenza alle aree di interesse dell’iniziativa.

“Il comparto enologico italiano eccelle per qualità, varietà e sostenibilità, mantenendo un ruolo centrale nei mercati globali”, ha dichiarato Francesco Cappello, Presidente di Filiera Futura e Vicepresidente di Fondazione CRC. “Forte di un patrimonio unico, il settore affronta con flessibilità le sfide del futuro, puntando sull’innovazione tecnologica per rafforzare la propria competitività. Terra & Tech si pone come un punto di connessione strategico, pensato per fornire strumenti avanzati in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato. La call for startups, seconda fase del progetto, promuove soluzioni all'avanguardia e collaborazioni per accelerare la trasformazione tecnologica delle cantine italiane. In questo processo, Filiera Futura svolge un ruolo unico e cruciale, mobilitando le Fondazioni di Origine Bancaria per creare un ecosistema che favorisce innovazione e sostenibilità.”

“La nuova iniziativa di Terra & Tech è il frutto di oltre un anno di lavoro, dalla genesi del progetto costruito con Filiera Futura fino alla sua presentazione sul territorio italiano e al confronto con i numerosi produttori vitivinicoli locali interessati alle opportunità create dall’innovazione tecnologica”, commenta Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. “La metodologia dell’open innovation, ormai ben collaudata tanto all’interno del nostro network quanto nello scenario imprenditoriale italiano ed europeo, saprà certamente far incontrare le esigenze evolutive della filiera del vino con le proposte innovative di startup e PMI all’avanguardia, portando benefici concreti a tutti gli attori coinvolti.”