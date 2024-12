Coldiretti Cuneo sulla Manovra economica: "Più risorse per l'agricoltura in zootecnia e fondo di solidarietà"

Dalle risorse finanziarie per gli allevamenti danneggiati dall’epidemia di Lingua Blu al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale contro i danni da clima, sono diverse le misure per l’agricoltura inserite nella Legge di Bilancio appena licenziata dalla Commissione Bilancio della Camera e in discussione nell’Aula di Montecitorio.

L’esame della Manovra è stato al centro dell’Assemblea nazionale della Coldiretti, a Roma, a cui hanno preso parte il Presidente di Coldiretti Piemonte Cristina Brizzolari, il Delegato confederale Bruno Rivarossa, il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada e i Presidenti delle altre Federazioni provinciali.

“Una serie di interventi che testimoniano l’attenzione per il mondo agricolo, anche attraverso l’approvazione di emendamenti sostenuti da Coldiretti. Un esempio è il contributo a fondo perduto a favore delle imprese zootecniche che hanno subito danni in conseguenza dell’abbattimento di capi infetti per la malattia della Lingua Blu, con 10 milioni di euro. Importante anche la stabilizzazione delle accise ridotte per i microbirrifici: con riduzioni dell’aliquota che vanno dal 50% al 20%, a sostegno della filiera della birra agricola e artigianale 100% italiana” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Quindici milioni saranno destinati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – aggiunge Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – per incentivare le imprese agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole, finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali, prevenendo i sempre più gravi effetti dei cambiamenti climatici. Previsti infine 10 milioni di rifinanziamento del Fondo per il sostegno del settore suinicolo”.